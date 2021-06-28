陸行之示警台積被砍單 法人喊免驚

市場傳出比特大陸向台積電（2330）砍單，知名半導體產業分析師陸行之指出，接下來關注輝達、超微訂單下修的情況，不排除重演過去比特幣大跌導致顯卡庫存嚴重囤積的窘境，但也有法人表示，若外傳台積電第4季5奈米被砍單2萬片的消息為真，預估營收影響僅3億美元，占台積電年營收0.5%，且比特大陸的訂單有望被其他客戶快速補足，重申台積電「買進」評級。

陸行之表示，比特大陸砍單的消息傳出後，GPU供應可能出現下修，該來的還是躲不掉，（台積電）2%營收應該還容易被填補，超微GPU少的量可以用Rome、Milan來補。最重要是關注輝達、超微被砍單的情況。

他點名，輝達產業鏈及分析師還沒吭聲，是在等公司下修8-10月的營收預期嗎？還是市場認為人工智慧繪圖處理器或遊戲顯卡能填補大洞。大家別忘了，去年虛擬貨幣礦機的GPU顯卡曾在二手市場造成清貨的殺傷力。

投顧法人則分析，比特大陸面臨營運壓力，市場傳出將減少對台積電投片，第4季減少2萬片左右的5奈米單，若此消息為真，大約影響台積電當季短少3億美元的營收，占全年收入比重0.5%，對今年成長性的影響微乎其微。

且比特大陸已經全面外移產線，2019年便宣布和外企合作，在美國德州興建營運負荷可達50兆瓦的大礦場，目標在數年內擴至300兆瓦，成為全球最大比特幣挖礦設施。今年5月中，比特礦業進一步宣布和比特小鹿的全資子公司合作，計畫投資2,500美元共同在德州建場。

法人表示，中國管制比特幣的程度加劇，但國外擴場積極興建中，加上全球提供5奈米製程的供應商有限，對於市場傳出比特大陸此時砍單的正確和合理性有待商榷。

即便市場流言所言不假，由於晶圓代工產能緊繃，台積電下半年又有蘋果大單，多數高階產能都被包下，高速運算及AP需求也持續增加，台積電產能應可被快速填補，法人認為，2021年美元計價營收要成長20%的目標達陣無虞。