京東方募資擴產 GIS業績有望吃補

陸系面板龍頭廠京東方宣布將募資人民幣198.7億元（約新台幣854億元），用於六個事業項目；其中，將針對位於重慶的OLED生產基地進行擴產，而國內觸控大廠業成GIS-KY（6456）因負責為京東方代工iPhone OLED面版貼合業務，將受惠最深。

外媒指出，京東方近人民幣200億元的募資中，將有人民幣60億元用於重慶京東方6代柔性AMOLED生產線項目增資建設，等於有接近三分之一的資金投入此一項目，顯示京東方對iPhone訂單相當重視。

針對京東方募資擴產，GIS發言系統一向不對單一客戶評論。不過，業界人士透露，由於京東方與GIS彼此在重慶的廠區相鄰，因此往來關係相當密切，本次也一同合作搶下iPhone 13的訂單。

據悉，京東方自去年打入iPhone 12供應鏈後，今年又再度拿下蘋果即將推出的iPhone 13訂單，預計供貨至少2,000萬片OLED面板，而OLED貼合業務將由台系GIS負責供貨。

過往iPhone的OLED面板主要由三星、樂金顯示器（LGD）兩大韓廠供應，以三星為最大宗。京東方供貨iPhone份額放大，意味在蘋果供應鏈地位提升，而且OLED技術已與南韓大廠拉近，未來可望獲得更多品牌廠訂單，對京東方協力廠是一大利多。

法人認為，對面板廠而言，勢必要有絕對的把握才敢大舉投資，而京東方募資數百億元，顯然對蘋果iPhone新機未來的訂單胸有成竹，而GIS是京東方最密切的合作夥伴，因此自然受惠。

法人進一步分析，由於陸系觸控大廠歐菲光早已淡出蘋果鏈，因此對京東方或者蘋果而言，GIS無論是在產能、良率、財務狀況等各方面，都是眼下最佳的合作夥伴。

GIS去年每股純益11.04元，優於前年的10.02元，連續四年大賺逾一個股本。GIS今年前五月合併營收484.4億元，年增8.3%。據了解，GIS今年5月營收逆勢成長主因來自蘋果新iPad Pro訂單挹注，下半年還有新款Macbook訂單以及iPhone 13 OLED面板貼合業務，全年營運值得期待。