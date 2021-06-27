高雄橋頭科環評初審 28日將再闖關

環保署明（28）日將召開高雄橋頭科學園區環評第二次初審會議，預料環評委員將關注園區再生能源規劃，以及基地泥火山地質、空汙抵換機制等問題。若橋頭科能順利通過初審，將送環評大會確認結論；若未能說服環委，則可能需補件再審。

地球公民基金會今（27）日也發出採訪通知，明日包括有機農民、民間團體將出席線上會議發言，籲請環評委員開發單位審慎調查、評估當地泥火山地質與一級保育類動物草鴞之棲地是否適合開發，及重視中崎有機園區農民之權益保障及原農地地景保留等未解爭議，並呼籲開發單位應提出更具體的減碳、減汙策略，符合永續及2050淨零碳排目標。

橋頭科基地面積約262公頃，其中約164公頃為廠商設廠用地，預計鎖定AIoT（人工智慧物聯網）領域，引進半導體、航太、智慧機械等產業，約創造就業人口7,500至11,000人，年產值約1,000億元至1,800億元，目標希望今年底就能開放廠商選地，不過在這之前，還得先過環評這關。

環保署專案小組在今年5月首度針對此案召開初審會議，當時環評委員主要聚焦再生能源規劃，以及基地泥火山地質、空汙抵換機制等問題。

前次審查當中，南科管理局指出，橋頭科需水量約每日4萬噸，而用電量約為450MW（百萬瓦），此外在綠電交易市場供應充足下，建廠廠商終期用電契約容量有15%應為再生能源。

然而環評委員前次指出，「再生能源15%真的太低！」開發單位應以淨零排碳園區來進行規劃，希望提出更積極的作為。

對此南科管理局在這次送審資料中修正，未來園區進駐廠商營運後將使用20%再生能源，等於是對再生能源規畫有進一步承諾，就看環委是否買單。

此外再生能源使用的中長期目標，預計半導體產業以2030年取得實際用電量25%再生能源，2040年取得45%再生能源及2050年實現淨零排放為努力方向，並依國家政策法令及市場上可提供的再生能源量，適時檢討調整。

南科管理局表示，美中貿易衝突後，台商紛紛回台以及國際大廠轉單效應，產業急需用地，台灣也正在加速產業轉型升級，因而規劃橋頭科，希望打造科技產業廊帶。