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暑假不無聊！華碩推線上防疫電競賽 還贈萬元夢幻周邊

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

暑假宅家不無聊，打遊戲也能贏得防疫神戰備！為鼓勵疫情期間開心待在家，華碩（2357）ROG玩家共和國舉辦「ROG線上防疫電競賽」，《英雄聯盟》與《跑跑卡丁車》兩大熱門趣味賽事於7月5日起接力登場，邀請年滿15歲玩家報名，秀出「天生無懼」熱血精神與遊戲操作，最終四強賽更安排專業主播、賽評線上轉播。

《跑跑卡丁車》冠軍獎項為TUF Gaming VG27AQL1A電競螢幕(價值NT$ 12,900)與遊戲虛寶；《英雄聯盟》冠軍隊伍可獲ROG FALCHION 65%無線電競鍵盤5組(總價值NT$22,950)；選手完賽加碼抽可偵測心率、運動血氧的ASUS VivoWatch SP健康錶(價值NT$10,990)！

觀眾亦有好禮，關注賽事直播即可抽ASUS DUAL-RTX3060-O12G V2顯示卡(價值NT$13,990)，及ROG STRIX B560-F GAMING WIFI電競主機板(價值NT$ 5,490)與多項宅家防疫利器。

「ROG線上防疫電競賽」即日起報名開跑(7月4日截止)，活動詳情請參考：https://tw.rog.gg/GamingWeek　

電競鍵盤 ROG

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