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大洋-KY年中慶業績增長9.3% 南京、武漢分店帶動成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

大洋-KY（5907）年中慶檔期業績出爐，業績依總額法為人民幣2.3億元，較2020年同期增長9.3%；銷售毛利人民幣2,065萬元，較2020年同期增長26.2%，業績、毛利雙成長。公司表示，主要是銷售品項組合差異，加上讓利程度也不同，使毛利成長表現更為亮眼。

大洋-KY表示，本次年中慶表現，集團14家店中銷售業績表現最好為南京一店、武漢二店、宜昌店及武漢一店，分別占銷售業績24%、15%、12%、10%，而年中慶銷售業績與去年同期相比增長最多為武漢二店77%、武漢三店34%、南京一店10%及宜昌店9%。

公司表示，目前中國零售市場，客流量尚未恢復疫情前的水準，大洋門店客流也尚未完全恢復，不過，大洋線上銷售對集團業績起到了相輔相成的作用，本次年中慶的線上銷售業績占集團總業績11%。

大洋並與中國電商直播龍頭抖音建立了戰略合作關係，抖音並為大洋進行線上直播銷售更專業的訓練。年中慶業績的成長除了代表大洋的持續調改升級，也顯示集團打通線上線下邊界的方針初見成效。

大洋-KY表示，經過疫情的洗禮，社會消費熱情趨於平淡。依中國國家統計局數據，最近兩年的社會消費品零售總額平均增速僅為4.5%，低於疫情8%的年增幅，消費力短期內難以恢復至疫情前，零售市場同業競爭加劇。

大洋-KY則持續進行調改升級，除了推出各種新穎獨特的企劃活動，滿足年輕一代的消費喜好，也提供吃喝玩樂一站式服務，打造豐富的體驗環境，提高附加價值。對於今年營運狀況，公司仍持續保持審慎樂觀。

年中慶 疫情

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