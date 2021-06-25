工研院攜手亞洲台灣商會聯合總會 打造技術服務中心

為協助亞洲台商在後疫情時代能站穩腳步、掌握商機，工研院與亞洲台灣商會聯合總會共同攜手合作，今(25)日舉行亞洲台商技術服務中心成立揭牌線上儀式，期望工研院以技術整合者角色，運用豐沛的創新研發能量、精準布局的核心專利、前瞻趨勢研究分析等資源，以及資本與科技市場連結機制，協助台商深化核心技術研發能力，進而逆勢突圍，帶動產業轉型升級，創造台灣智慧價值。

工研院院長劉文雄表示，面對國際市場競爭，有許多亞洲台灣商會聯合總會會員面臨創新轉型的挑戰。工研院有跨領域研發、優質專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等五大資源與機制，是企業轉型升級的好夥伴。

他進一步指出，透過工研院提出「2030技術策略與藍圖」，協助台商朋友進行跨領域研發，提升創新能力；在專利部分，工研院將以跨領域專利組合、軟硬整合的專利服務等資源，協助台商強化技術專利品質，發展與落實具國際競爭力之智財策略。

在產業分析部分，工研院的前瞻技術與產業趨勢專業分析，可作為台商超前部署，掌握未來商機的重要參考依據；在轉型服務部分，工研院豐富的轉型輔導經驗，可協助台商營運優化及技術加值，成功轉型升級。

此外，科技創新，需要資本的長期支持，所以工研院積極推動資本與科技市場連結，可協助中小企業和新創公司用專利去融資及創業，以資金活水，促進各界勇於投入創新研發。

展望未來，期望亞洲台商技術服務中心，成為台商尋求技術支援的重要連接點，協助大家一起茁壯成長，共同打拼海外新市場，

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添表示，台商未來經營部署重點，就是盡快智慧升級以及返台投資綠能相關產業。工研院不僅是一個寶庫，更是台商會員創新升級很重要的輔導機構。

劉樹添進一步指出，「亞洲台商技術服務中心」就是要扮演亞總會員與工研院的串接角色，透過工研院提供媒合平台以及與台商分享未來產業趨勢的研究資訊，讓台商能進行技術轉型升級以及掌握產業先機。展望未來，海外台商將不再孤軍奮鬥，有工研院夥伴陪我們一起茁壯，開拓新市場商機。

僑務委員會委員長童振源表示，現今國際局勢瞬息驟變、牽一髮動全身的高度產業競爭時代，臺商在海外創業已經不能僅僅靠著埋頭苦幹、單打獨鬥就能立足取勝，是需要產、官、學、研各界一起攜手打的團體戰，經由明確的產業政策、即時的產業資訊與合作資源，以無可取代的優勢，在市場上與各國企業競逐。

特別是，美中貿易衝突及新冠肺炎疫情對全球經濟所帶來的衝擊，僑委會除關切並瞭解整體海外僑臺商受影響情形，表達政府關懷之意外，並已啟動相關機制，逐步推動各項具體策略，以鏈結海外僑臺商與臺灣共同發展、相輔相成、布局全球為政策目標，希望達到協助僑臺商轉型升級、海內外優勢互補加乘及共拓全球市場商機。