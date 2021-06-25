快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

工研院攜手亞洲台灣商會聯合總會 打造技術服務中心

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

為協助亞洲台商在後疫情時代能站穩腳步、掌握商機，工研院與亞洲台灣商會聯合總會共同攜手合作，今(25)日舉行亞洲台商技術服務中心成立揭牌線上儀式，期望工研院以技術整合者角色，運用豐沛的創新研發能量、精準布局的核心專利、前瞻趨勢研究分析等資源，以及資本與科技市場連結機制，協助台商深化核心技術研發能力，進而逆勢突圍，帶動產業轉型升級，創造台灣智慧價值。

工研院院長劉文雄表示，面對國際市場競爭，有許多亞洲台灣商會聯合總會會員面臨創新轉型的挑戰。工研院有跨領域研發、優質專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等五大資源與機制，是企業轉型升級的好夥伴。

他進一步指出，透過工研院提出「2030技術策略與藍圖」，協助台商朋友進行跨領域研發，提升創新能力；在專利部分，工研院將以跨領域專利組合、軟硬整合的專利服務等資源，協助台商強化技術專利品質，發展與落實具國際競爭力之智財策略。

在產業分析部分，工研院的前瞻技術與產業趨勢專業分析，可作為台商超前部署，掌握未來商機的重要參考依據；在轉型服務部分，工研院豐富的轉型輔導經驗，可協助台商營運優化及技術加值，成功轉型升級。

此外，科技創新，需要資本的長期支持，所以工研院積極推動資本與科技市場連結，可協助中小企業和新創公司用專利去融資及創業，以資金活水，促進各界勇於投入創新研發。

展望未來，期望亞洲台商技術服務中心，成為台商尋求技術支援的重要連接點，協助大家一起茁壯成長，共同打拼海外新市場，

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添表示，台商未來經營部署重點，就是盡快智慧升級以及返台投資綠能相關產業。工研院不僅是一個寶庫，更是台商會員創新升級很重要的輔導機構。

劉樹添進一步指出，「亞洲台商技術服務中心」就是要扮演亞總會員與工研院的串接角色，透過工研院提供媒合平台以及與台商分享未來產業趨勢的研究資訊，讓台商能進行技術轉型升級以及掌握產業先機。展望未來，海外台商將不再孤軍奮鬥，有工研院夥伴陪我們一起茁壯，開拓新市場商機。

僑務委員會委員長童振源表示，現今國際局勢瞬息驟變、牽一髮動全身的高度產業競爭時代，臺商在海外創業已經不能僅僅靠著埋頭苦幹、單打獨鬥就能立足取勝，是需要產、官、學、研各界一起攜手打的團體戰，經由明確的產業政策、即時的產業資訊與合作資源，以無可取代的優勢，在市場上與各國企業競逐。

特別是，美中貿易衝突及新冠肺炎疫情對全球經濟所帶來的衝擊，僑委會除關切並瞭解整體海外僑臺商受影響情形，表達政府關懷之意外，並已啟動相關機制，逐步推動各項具體策略，以鏈結海外僑臺商與臺灣共同發展、相輔相成、布局全球為政策目標，希望達到協助僑臺商轉型升級、海內外優勢互補加乘及共拓全球市場商機。

台商 工研院 疫情

延伸閱讀

工研院與亞洲台灣商會合作 舉行技術服務中心成立揭牌

工研院攜奇美醫 建貨櫃式微負壓新冠病毒檢測實驗室

工研院打造貨櫃式病毒檢測實驗室 適合重點式臨時部署

桃園宏其婦幼獲永豐餘正壓採檢亭改善悶熱 防疫添利器

相關新聞

紅色鏈蠶食蘋果單 三件事看出端倪

近年來大陸紅色供應鏈蠶食蘋果訂單，早已有跡可循，隨著以立訊精密為首的陸廠，逐步擴大市場供貨的消息不斷，加上近期蘋果公布的...

從電池類型淺談現行電動車主流電池

隨著環保意識抬頭、石油蘊藏量日益減少以及依賴石化燃料而加劇地球暖化等問題再度受到重視，近年來以電力取代石化能源逐漸成為時代的趨勢，驅使全球電動車 (Electric vehicle, EV) 與儲能產業的需求逐漸爆發。

立訊擴大供應零組件 威脅台鏈

紅色供應鏈指標廠立訊精密來勢洶洶，不僅在iPhone代工事業大躍進，也傳出大舉跨入其他蘋果產品及零組件，預期最快明年下半...

紅潮進逼 立訊傳代工新iPhone

紅色供應鏈蠶食蘋果訂單。法人圈傳出，對岸電子指標廠立訊精密今年將首度拿下iPhone新機組裝單，而且包括高階款大尺寸機種...

陸打壓加密貨幣 板卡廠獲利有壓

受到中國大陸官方強力打壓，比特幣價格重挫，連帶導致挖礦所需的顯示卡價格全面下跌。以輝達（Nvidia）RTX系列顯卡來說...

比特大陸停售礦機 牽動台積

中國大陸官方嚴管比特幣，衝擊相關供應鏈。根據大陸媒體報導，近來比特幣礦工大逃亡，引發礦機拋售潮，大量二手比特幣礦機流入市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。