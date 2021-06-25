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車用晶片市況可望更旺 德微、強茂雙雙攻上漲停

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

隨著下半年車用晶片可望舒緩，市況可望更旺，帶動二極體需求持續放量，相關廠商包括德微（3675）和強茂（2481）今（25）日雙雙攻上漲停價，分別達117.5元和81.8元。

德微看好車用領域，積極擴增自動化產線、優化生產過程，新產能將陸續開出2000萬顆，6月起開始滿載生產，貢獻營運動能；法人指出，隨著車用產品布局效益顯現，德微今年首季車用產品出貨量已較去年倍增，營收比重也拉升至 5-8%，相較去年3-4%顯著跳增，下半年更隨著集團資源整併效益顯現，全年車用比重將提升至 6-10%。

強茂部分受惠於筆電出貨持續暢旺，車用二極體拉貨動能強勁，日前自結5月獲利達1.89億元，年增87%，每股純益0.57元，單月獲利已接近第1季整季的65%，優於市場預期；法人認為隨著強茂的車用訂單能見度至年底，需求不見趨緩，再加上公司高雄廠擴產計畫，明年產線全開之下，預期車用營收占比將有明顯的拉升。

強茂 德微

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