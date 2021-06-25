工研院攜奇美醫 建貨櫃式微負壓新冠病毒檢測實驗室

全國三級防疫警戒導致相關檢疫設備詢問度高，在經濟部支持下，工研院攜手奇美醫院設置第二套高通量核酸自動化檢驗設備，打造「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，已正式在臺南奇美醫院永康院區啟用。

透過「三個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」的客製化設計，提供採檢到檢測一條龍的服務，透過安全性與高效能兼具的高通量核酸檢驗站，降低醫院採檢負擔、確保醫護人員安全，全面守護南臺灣。

工研院院長劉文雄表示，經濟部在2020年疫情爆發之際，就全力以「技術處科專緊急防疫研發專案」，支持工研院開發正壓採檢亭與相關防疫科技，以科技護衛臺灣防疫最前線。在5月中全國疫情緊急升溫至三級後，經濟部促工研院在第一時間協助中興醫院與剝皮寮搭建正壓採檢亭，為醫護人員做好最完善的防護，迄今已有超過200家醫療院所、縣市政府衛生局、廠商、基金會洽詢、訂購及捐贈，強化全臺各地的採檢防護力。

劉文雄指出，臺南奇美醫院為南臺灣重要的醫學中心，共有永康、柳營、佳里院區，是目前雲嘉南地區床數最多的醫療體系，由於鄰近南部科學園區，過去就與產學研合作密切，工研院在臺南六甲院區也有據點，希望雙方攜手讓科技化的檢疫設備，提供採檢到檢測一條龍的服務同時保護醫護人員，大幅避免病毒散佈至院區的風險，以科技力為防疫貢獻心力。

奇美醫院院長邱仲慶表示，自5月中疫情升溫以來，奇美醫療體系執行核酸檢驗超過兩萬三千人次，因應未來可能發生的社區或廠區群聚感染事件，奇美醫院引進第二套高通量核酸自動化檢驗設備，並攜手工研院建置「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，正式在永康奇美醫院啟用，透過「三個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」的客製化設計，打造安全性與高效能兼具之高通量核酸檢驗站。

其中，「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」室內空間符合生物安全第二等級實驗室規格，高通量核酸自動化檢驗設備每日更可增加約一千人次核酸檢驗量。由於新冠肺炎疫情仍嚴峻，企業廠商憂心若員工確診恐影響供應鏈，因此奇美醫院也提供企業到場篩檢服務，由專業團到到場採檢並協助陽性個案後續醫療照護，將提升大臺南地區的檢驗量能，持續以科技力為防疫貢獻心力，專業守護南臺灣。

「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」具備五大特色，第一、「進氣、排氣淨化」，以HEPA潔淨供氣、以Bag In Bag Out系統淨化排氣；第二、「潔淨度Class 10000」，媲美手術室等級的潔淨度需求；第三、「負壓值大於等於8Pa」，符合BSL2負壓實驗室需求，防止病原溢散；第四、「機動部署」，貨櫃套件可快速拆卸組裝，適合重點式臨時部署；第五、「獨立能源系統」，發電機式能源供應，淨化水源供應與廢水回收系統。

工研院與奇美醫院合作的「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」由三個20呎貨櫃組成，室內空間包括「檢體前處理區」、「PCR操作區」、「機房」、「緩衝區」、「更衣室」等，醫護人員先在更衣室進行著裝後，進入確保正壓的緩衝區，再依照規範至「檢體前處理區」或「PCR操作區」。

未來民眾會先在設置於「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」外的正壓採檢亭進行採檢，醫護人員將檢體由傳遞箱送入「檢體前處理區」進行前處理，確保檢體不會交叉汙染；之後再送至「PCR操作區」中的高通量自動化機台進行檢測，各區均確保完全乾淨。讓醫護人員在採檢全程都能確保分艙分流、降低感染的風險，更能保全醫檢人力資源。