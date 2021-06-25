瑞薩那珂廠7月下旬將正常出貨 車用零組件缺貨逐步好轉

日本車用電子大廠瑞薩電子（Renesas）那珂廠已於昨（24）日恢復至火災前水準，該公司宣布，那珂廠出貨量將在7月第3周完全正常。供應鏈觀察，目前車用市場需求還是很好，零組件雖然仍在缺貨中，但已較前一段時間的情況好轉一點。

瑞薩位於茨城縣的那珂廠在今年3月發生火災，當時預估大約需要100天的時間才能恢復生產，因此大概有一個月的空窗期無法從工廠運送晶片，讓原本就已相當緊缺的車用晶片供應鏈更雪上加霜。

為了盡速恢復對客戶端供貨，瑞薩原本希望能在5月底恢復100%產能，最後還是到6月底才全數就位。

瑞薩今（25日）宣布，因火災停工的那珂工廠12英寸廠房N3棟產能已於24日晚間完全回復至火災前100%水準，預計出貨量將在7月第3周恢復正常。

瑞薩強調，出貨量恢復正常指的是整體N3棟的出貨量，個別產品的出貨量恢復正常的時間有異。

瑞薩曾於4月19日預估，N3棟出貨量可能要等到7月上旬才能恢復正常水準，從結果來看，比原本預定的時間晚了一到兩周。

豐田、福特和多家日產汽車都使用瑞薩的晶片，瑞薩更有一半營收更是來自汽車晶片。發生火災的那珂廠主要就是產汽車和工業應用等的零件。

去年下半年起，車用晶片就處於緊缺狀態，今年缺口更加擴大，致使福斯、富豪（Volvo）、日產（Nissan）、韓國現代汽車（Hyundai）等車廠紛紛宣布減產或停產，直到最近，還是陸續傳出有車廠因缺料停產數天。

國內布局車用市場的晶片廠包括IC設計龍頭聯發科（2454）、網通晶片廠瑞昱以及凌陽、聯詠等，由於需求大於供給，廠商在第2季曾經調漲產品售價一到兩成。

供應鏈觀察，近期車用需求仍然很好，持續處於缺貨狀態，但缺貨狀況較前陣子好轉一點。