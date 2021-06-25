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鴻海MIH Consortium正式成立 劉揚偉許下三點承諾

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）今（25）日舉行MIH Consortium成立大會，MIH Consortium正式對外公布，首次闡述其財團法人的組織框架、運營模式、發展願景，旨在創建一個促進移動行業全面合作的開放式EV生態系統，加速移動行業的創新和商機。創始會員鴻海董事長劉揚偉許下三點承諾，第一，六個月內建立一個更多元、更開放的董事會。第二，MIH將開放、中立、獨立自主於鴻海之外；第三，鴻海將充分運用MIH設計及標準，擇優MIH零組件和解決方案。

MIH聯盟的開放願景宗旨在去年10月對外宣布後，僅僅相隔250多個日子，MIH Consortium今天正式成立，作為MIH公開舉辦的第二場活動，除了首次透過線上對外公布其正式名稱 - MIH Consortium ，更明確闡述其組織框架、運營模式、發展願景，未來MIH Consortium將旨在創建一個促進移動行業全面合作的開放式EV生態系統，提供整個移動行業加速創新和開拓商機的契機。

繼3月 25 日首次會員聚會，MIH推出了其開放的 EV Kit電動車開發工具，MIH開放電動車聯盟已在硬體和軟體領域獲得超過1600 多家合作夥伴公司的加入，數量仍每天都在增加中。

劉揚偉在線上大會致詞時表示，MIH的未來發展，仰賴各位MIH聯盟成員夥伴的貢獻和努力。為了推動一個開放、中立的B2B平臺，他也許下了三個承諾，未來六個月內，邀集軟硬體界各產業領袖加入，建立一個全新、更多元、更開放的董事會；MIH組織將開放、中立、獨立自主於鴻海之外，負責營運的成員都將會是以「技術領先、專業掛帥」的資深科技人才；承諾鴻海未來的EV產品將充分運用MIH的設計及標準，並優先選擇MIH成員的零組件和解決方案。

他表示，MIH緣起於創始團隊在資通訊（ICT）產業長期累積下來的經驗，透過「模組化、標準化」的國際化平台，讓 EV 產業減少重複投資，減少開發時程與開發成本，讓 EV 產品更快的進入市場。MIH目標優化電動車開發周期從四年加快到兩年，並降低三分之一甚至二分之一的開發成本。MIH聯盟公版模式三大元素：標準化、模組化、平台化，將會大幅降低開發電動車的進入門檻，創造一個人人都有機會參與的電動車世代。

鴻海 電動車 劉揚偉

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