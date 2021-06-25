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今年Chromebook出貨量約4,500萬台 聯發科市占約兩成

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

供應鏈預估，今年Chromebook全年出貨量約4,500萬台，從晶片廠的角度來看，聯發科（2454）今年Chromebook晶片出貨量有機會逼近1,000萬套，市占率將可超過兩成。

去年新冠肺炎疫情疫情爆發，帶動遠距教學需求攀升，CP值高的Chromebook出貨跟著大增，去年出貨量大約達到3,000萬台，占全球筆電的15%左右。

去年底供應鏈預估今年全年需求時，對於Chromebook看法更加樂觀，原本預期全年出貨量將上看6,000萬台；不過，受到零組件缺貨和客戶端庫存漸高影響，下半年拉貨力道跟著放緩一些。

經過估應鏈修正後的展望，今年Chromebook出貨量應會低於5,000萬台，最終可能落在4,500萬台左右；在經過幾次修正後，目前預期明年度會與今年相當。

而原本外界預期全年Chromebook晶片出貨量可達到1,500萬套的聯發科，供應鏈預估今年實際出貨量可能低於1,000萬套，仍將比去年倍增，以此推估，市占率將可超過兩成。

目前Chromebook主要分為英特爾為主的x86和ARM架構兩大陣營，其中，非x86以聯發科為主要的主晶片供應商，高通（Qualcomm）比重暫時不高。

聯發科近年來積極減少對手機市場的依賴，擴增非手機領域，Chromebook就是重點之一；聯發科並同時和英特爾合作，切入常時聯網5G筆電市場，今年成為NB相關布局的起飛年。

法人預估，聯發科去年Chromebook產品出貨量低於400萬套，主要客戶為聯想，今年第1季出貨量已達400萬套，是去年全年的總和；下半年市場雖有明顯修正，但聯發科今年出貨量仍將比去年大幅度成長，目前市場需求也高於供給。

Chromebook 聯發科

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