宏達電新VR一體機開賣 鎖定商務應用

宏達電（2498）今（25）日宣布全球首款5K旗艦級VR一體機－HTC VIVE Focus 3開賣，建議售價32,900元，鎖定商務應用，為企業及進階使用者打造功能強大、輕鬆上手且具有優越配套解決方案的VR設備，讓工作團隊無縫遠端合作，將空間藩籬化整為零。

宏達電表示，VIVE Focus 3代表新型態的VR一體機，全面提升圖像表現、音效設計、穿戴便利及舒適度，搭載超高效能，最重要的是搭配全方位商務應用服務平台與應用軟體，將大大變革人們的工作方式。

宏達電說，VIVE Focus 3不用額外連接電腦即可使用，可讓使用者輕鬆快速上手，同時提供企業進行簡易維運，因此非常適合各行各業應用於教育訓練、產品設計或線上展會等活動與溝通，進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，可與PC連結渲染高複雜VR影像，體驗頂尖的VR效能，更可以直接在VR環境內操作電腦桌面進行訊息檢視、網頁瀏覽或是參加視訊會議。

宏達電新VR開賣，今日股價開高，以41.2元開出，一度拉升至41.5元，盤中漲幅0.48%。