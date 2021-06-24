京元電防斷鏈增員到廠上班 否認全面取消分倉分流

ＩＣ測試大廠京元電外籍移工群聚染疫事件在疫情獲得控制下，正加速進行接鏈計畫，針對民代爆料下周通知員工恢復到班但取消分倉分流，京元電澄清今天絕非做樣子給前進指揮中心看，強調生產事業要全數居家上班有困難，為避免供應鏈斷鏈，會持續增加員工到廠上班，希望七月初全數恢復。

京元電爆發外籍移工群聚染疫，成為國內首家大規模確診人數的科技廠，同時也是首家全面採取快篩、進而全面改採核酸檢測（ＰＣＲ）的科技大廠。

此事件在中央流行疫情指揮中心設立前進指揮所，歷經三周要求京元電針對本籍及外籍移工快篩、進而直接做二到三次ＰＣＲ後，疫情已獲得控制，前進指揮所日前撤離。但有民代爆料公司已通知員工下周一要取消分流、恢復正常上班，質疑之前分艙分流是不是只是做給指揮中心看的。

京元電表示，考量全公司人員都做過ＰＣＲ，暫時沒有風險，加上工廠要全部做到分艙分流有困難，因此授權給各單位主管決定，並非全面取消。

京元電也創下全公司員工做ＰＣＲ檢測的範例，為此估計花費逾億元的開銷，但也成為指揮中心處理企業大規模群聚的重要參考流程及應變措施。但京元電表示，雖然疫情暫時壓下來了，但此時仍面臨社會和鄰里擔心、卻又被客戶催趕訂單的內外煎熬。

目前京元電全體員工除了已確診及遭匡列還在隔離的約二百人左右，其餘員工包括本籍及外籍移工均已經過二至三次的ＰＣＲ檢測，全數呈現陰性，公司在考量 進廠員工沒有風險，才會通知恢復上班。

京元電強調，該公司是半導體供應鏈重要一環，堆積的訂單、以及放在碼頭等待領貨晶片、原物料一堆，必須加速趕工，才不會發生斷鏈危機。

京元電預估在人員陸續到班下，本月底稼動率可回到近六成左右的水準，本月 公司受移工染疫、人力不足，影響數恐會靠近原預估百分之三十至三十五的上緣，預估要到七月初才能全數恢復正常。