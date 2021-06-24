特斯拉深耕大陸 赴西藏設太陽能超級充電站

全球電動車龍頭廠特斯拉（Tesla）宣布在西藏首府拉薩市設立全中國大陸第一個站內有儲能系統的太陽能超級充電站，藉此布局當地市場，而台系太陽能廠元晶（6443）因與特斯拉太陽能子公司SolarCity有業務合作關係，有望受惠。

特斯拉中國大陸充電團隊今日在過微博宣布，特斯拉光儲充一體化超級充電站已於拉薩市正式落成，當地全年平均有3,000小時以上的光照。路透社指出，拉薩市具有足夠的條件設置超級充電站，特斯拉將協助當地發展再生能源電力。

據悉，中國大陸是特斯拉第二大市場，而拉薩充電站則是全中國大陸第一個有儲能系統的太陽能充電設施，目前中國大陸的電網主要以煤炭發電為主，意味著未來特斯拉還有很大的空間能持續發展太陽能充電設施，而特斯拉23日股價也因此大漲5.27%、收656.57美元，創5月7日以來收盤新高。

針對特斯拉太陽能充電站，元晶一向不對單一客戶評論。據悉，特斯拉在太陽能充電相關業務大多由子公司SolarCity負責，而元晶與SolarCity業務往來多年，今年更成為主要供應商之一，年訂單量高達250至300MW（百萬瓦），相當於元晶約三成都被包下。

據了解，元晶是以旗下大尺寸的166（M6）型號太陽能電池產品，拿下特斯拉大單，最快下半年開始出貨，年訂單量上看250至300MW，未來還會繼續供貨，屬於長期性合作訂單，主要供應協助特斯拉新一代太陽能模組使用。

因應特斯拉對大尺寸的M6電池需求，元晶董事會通過辦理現金增資及銀行團20億元聯貸案，籌措銀彈興建M6電池生產線。據悉，元晶擴產完之後，太陽能電池最大年產能約1GW（10億瓦），躍居台灣龍頭，以特斯拉年訂單量250至300MW估算，等於包走元晶約三成產能。