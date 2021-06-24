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新冠核酸檢測試劑也來了 達亞、萊鎂醫本月出貨企業戶

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

達亞（6762）與萊鎂醫（6633）日前皆宣布引進美國Lucira公司開發的新冠病毒核酸檢測試劑，兩家公司今（24）日皆表示，已與企業用戶洽談，本月可望出貨，目前看來企業端需求強勁，同時也與藥局通路在洽談中，在通路端未稅的售價皆是1,800元、含稅1,890元。

達亞和萊鎂醫引進的皆是盧西拉的新冠病毒核酸檢測試劑，因引進的公司不同，因此商品名稱不同。達亞的是「確可易」，萊鎂醫為「萊析樂」。其採用的是「PCR」技術的RT-LAMP恆溫式圈環形核酸增幅法。

達亞表示，相對於一般抗原快篩技術，核酸檢測試劑的靈敏度高，尤其，針對無症狀感染患者，病毒量少也能夠有效的及早篩檢出來，相較於家用型抗原快篩多針對患者症狀已出現時，且患者其所含病毒量要夠多，才可篩檢出來其已受感染，核酸檢測試劑對新冠病毒偵測靈敏度相較於抗原檢測試劑表現佳。

不過，核酸檢測試劑的單價也較高，目前主要市場為企業用戶。達亞表示，第一批引進10萬套，本周貨才剛到，明日將開始出貨予企業客戶，目前以竹科電子廠來接洽的最多，不過，6月僅是小量出貨，主要出貨會從7月開始，後續會視銷售情形看是否和原廠追加訂單。除了企業戶，也有診所附設的藥局來洽談，達亞也已開始小量鋪貨。

達亞是美國Lucira供應鏈成員之一，是其零組件供應商。公司表示，引進盧西拉的新冠病毒核酸檢測試劑不以獲利為主要考量，因此，雖然營收會有顯著貢獻，但將拉低整體毛利率表現。

萊鎂醫表示，核酸檢測試劑目前以企業需求為大宗，不過，現階段手上的量都已被企業訂光了，整體需求比原先預估多了一倍，已緊急和原廠再追加，洽詢中的客戶包括製造業、銀行、軟體業。此外，也已和台灣三家連鎖藥局進行洽談，目前還在協商階段，預計最快下周開始在藥局上架。在通路端的建議售價含稅價格為1,890元。

萊鎂醫表示，由於引進的核酸檢測試劑6月開始將有營收貢獻，尤其7月將有顯著貢獻。法人預估，將帶動營收翻數倍成長，同時萊鎂醫今年有機會準虧為盈。

營收

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