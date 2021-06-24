產線難全數分流 京元電：優先將間接人員分三班居家上班

針對民代爆料京元電下周一取消分艙分流、恢復上班一事，京元電今日發表聲明表示，因內部廠區空間不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，但會優先將辦 公室的間接人員，分成三班輪流居家上班。

京元電表示，有民代爆料京元電下周起取消分艙分流、恢復上班，外界或有些許誤解，特別發表聲明。

京元電表示，移工群聚事件初期，受限公司內部廠區空間不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」的指導，將辦公室的間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應。同時對公司全體本籍與外籍員工完成快篩及PCR檢測。

目前可進入公司員工皆為快篩及PCR檢測為陰性之同仁，公司除遵照防疫中心之指導，上班期間針對本/外籍同仁休息、用餐區域、時間的重新規劃、擴增個人使用面積，落實做好防疫優化之分流管理。

京元電將加速完成竹南新廠空間的辦公區域建置，讓辦公區域的員工能夠分流異地上班，加大同仁間彼此空間，維持社交距離，取代居家上班之方式。