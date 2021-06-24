京元電：讓員工異地分流 取代居家上班

針對分流取消，測試大廠京元電（2449）今（24）日回應，目前可進入公司的員工，皆為快篩及PCR檢測為陰性的同仁，同時運用竹南新廠空間的辦公區域建置，讓辦公區域的員工能夠分流異地上班，加大同仁間彼此空間，維持社交距離，取代居家上班的方式。

京元電表示，移工群聚事件初期，受限公司內部廠區空間不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」之指導，將辦公室之間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應，同時對公司全體本籍與外籍員工完成快篩及PCR檢測。

目前可進入公司的員工皆為快篩及PCR檢測為陰性之同仁，公司除遵照防疫中心之指導，上班期間針對本／外籍同仁休息、用餐區域、時間的重新規劃、擴增個人使用面積，落實做好防疫優化之分流管理，加速完成竹南新廠空間的辦公區域建置，讓辦公區域的員工能夠分流異地上班，加大同仁間彼此空間，維持社交距離，取代居家上班之方式。