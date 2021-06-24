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燦坤搶攻新鮮人市場 推出精選品牌家電5折起

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

3C通路燦坤（2430）今(24)日表示，暑假來臨前，都代表又有一群新鮮人即將開啟新的人生旅程，為新鮮人助力，6/24起推出「Awesome Go！新鮮人應援團」優惠專案，推薦實用又划算的品牌家電，折扣直降5折起，精選百項萬元有找商品，門市、線上購物同享優惠。

燦坤指出，6/24-7/8「Awesome Go！新鮮人應援團」購買精選電視、冰洗再加碼送澎湃好禮！新婚小家庭必備，Panasonic 55型4K智慧聯網顯示器，會員價29,900元，買就送視訊盒及無線充電護眼檯燈、LITV頻道全餐180天兌換卡等好禮(總市價4,988)，再加碼贈送LAPOLO中桶泡腳機(市價2,680)或福川電通 深層筋膜槍(市價1,980)好禮２選１。

日本原裝Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，原價45,900，87折促銷價39,900，再加碼豐富驚喜好禮，買就送德國雙人牌兩件式鍋具組(市價4,580)、7-11千元商品卡2張(市價2,000)、EUPA 磨豆機(市價1,290)、金鑛深焙咖啡豆2包(市價780)，贈品總值達8,650元。HITACHI 17公斤變頻溫水洗衣機，原價25,190，特價22,900元，再送三井武田震動按摩槍(市價1,980)。

燦坤強調，推出「萬元有找」防疫家庭應援商品，種類從廚房小家電、健康美電、生活家電俱全，價格從百元商品到萬元有找商品，全方位照顧家庭成員的生活需求。

校園新鮮人助學方案，宏碁（2353）Acer TravelMate B3專為教育學習量身打造的國民筆電，輕鬆入手價只要9,990元；文青品學最愛，微軟Microsoft輕薄觸控平板筆電，原價29,888，特價25,888，現省4,000；校園新鮮人螢幕護眼組合價，優派ViewSonic 24型IPS護眼顯示器+PHILIPS品笛偏光投射電腦螢幕燈，總價7,789元，組合優惠價81折6,289元，現省1,500，燦坤再獨家贈送螢幕第一年無亮點保固(市價1,690)。

燦坤

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