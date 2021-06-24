解讀Google、Tesla與Apple 3大咖競爭下的自駕車商機

Apple2014年開啟自駕車計畫，後來更投入了數千名的研發人員，也與中國大陸的滴滴出行合作成立自駕車實驗室。2019年Apple還收購新創公司Drive.ai，顯示Apple對自駕車領域持續在布局中。富邦證券表示，多數具備自駕的車輛屬Level 2等級，Level 3等級以上為電腦負責駕駛，預測2020至2030年以具備Level 2等級的車輛成長最顯著。

目前美國登錄自駕里程表現最好的公司是Waymo。Waymo過去是Google旗下的子公司，主要是開發自動駕駛技術，透過自行開發的高精密度地圖數據、辨識軟體與光達感測器，讓公司在自駕領域享有領先的地位。截至2020年底，Waymo 旗下的600輛車已完成實際道路行駛里程約2000萬英里，其中610萬英里屬於Level 4 等級的測試。

根據汽車工程學會SAE制定標準，自動駕駛可分為6 個等級，其中Level 3 等級是一個分水嶺，Level 3 等級以上由電腦負責駕駛，人類只是輔助。目前有銷售Level 3等級的車商為Honda ，已獲得日本政府批准可搭載於量產車上。另外，Audi A8 的AI 系統則為另一個在Level 3 等級領先的技術，但尚未獲得德國核准上路。

富邦證券表示，數據顯示即使到2030年，大多數具備自駕的車輛仍將屬Level 2等級。因為當Level 2等級車款發生車禍時，責任歸屬仍落在駕駛人身上，而當Level 3(含) 等級以上車款發生事故時，責任多由汽車製造商負責。所以未來四年自駕車出貨仍以 Level1等級或Level2等級為主，預測2020至2030年又以具備Level 2等級的車輛成長最為顯著。

Tesla目前銷售的電動車都具備自動駕駛功能，但根據SAE的定義還是Level 2等級的輔助駕駛。Tesla的終極目標仍是達成Level 5等級的自駕，在2020年底Tesla 已向部分車主正式發布「完全自動駕駛」測試版，約有1000 名車主參與測試。透過累計銷售百萬輛的電動車，Tesla輔助駕駛系統也已經獲得超過 30 億英里的地圖數據。

富邦證券表示，除地圖數據，Tesla在自駕的核心處理器與感知套件都花費極大的心力。包含在2019 年公司發布自行設計具有雙晶片的自動駕駛系統模組，與之前採用的NVIDIA 晶片相比，自家晶片顯著降低了GPU 功耗。而Tesla的感知套件則是具有8個相機模組、1顆毫米波雷達、12個超音波雷達。

根據國際機構統計，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統 (簡稱ADAS)。富邦證券表示，全球 ADAS 感測器市場預估也將從2020年86億美元大幅增加到2025年224億美元。

富邦證券表示，未來配備ADAS的車輛將大幅增加，單一車款搭載影像感測器鏡頭數量也將大幅提升，感測器畫素規格也將提升，而台廠過往所累積的半導體生態體系，將有助於自動駕駛技術的研發能量提升，且可快速應變的製程能力。因此，在 ADAS系統、車用感測器與鏡頭、影像感測器產業，都是具備競爭優勢，值得投資人關注。