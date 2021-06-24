宏碁智醫推出Acer TeleMed視訊診療軟體 多家診所導入

因應台灣COVID-19疫情延燒，健保署於5月底放寬視訊診療門診並擴大適用範圍，讓指定醫療院所醫師能透過視訊問診，減少醫病雙方接觸。宏碁旗下子公司宏碁智醫（Acer Healthcare）所研發Acer TeleMed視訊診療軟體，已於今年4月獲台灣衛福部食品藥物管理署的醫材許可證，是目前市面上少數具醫材許可認證的視訊診療軟體，全面打造線上醫病診療便捷服務。

宏碁智醫指出，Acer TeleMed視訊診療軟體提供醫材等級線上診療系統，支援安全通訊協定（SSL）資訊安全防護措施，提供院所和病友安全、高隱密性的線上看診環境；同時動態候診系統，輔助醫護看診排程，並全程支援多視窗錄影與健保卡擷取，有效管理線上看診流程，病友在線上候診室等待時，亦需醫護允許才能進入線上診間，讓基層醫護可以更加專注於病患的個別診療。

Acer TeleMed操作介面人性化，醫師只需在診間使用手機、平板、桌上型電腦，民眾也只需下載「TeleMed APP」，經醫護傳送連結後，即可馬上連線。期望減少基層醫護約診負擔及疫情接觸風險。

目前Acer TeleMed已導入新北市多家診所正式啟用，包含板橋陳敏玲內科診所及中和班廷謝安慈診所；除此之外，新店行一昌勳診所目前正申請導入使用。

宏碁智醫表示，希望在疫情生活新常態的趨勢下，以發展「醫護病為中心的整體解決方案」持續努力，提供醫師、護理師及病人，醫材等級的便捷、快速並有保障的遠距醫療服務，讓全國民眾能在疫情生活中，享有看診方便、簡單又快速，實現零時差、零距離的遠距醫療。