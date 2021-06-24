夏普震旦：即日起開賣羅氏居家快篩檢測套組

響應防疫政策，為讓消費者方便在家自我檢測，夏普震旦今（24）日宣布，即日起在全台有藥商許可的門市開賣「羅氏Roche家用抗原試劑檢測套組（鼻腔型）5入」，每組售價1,800元，全台具有藥商許可的門市都可買到，限量開賣、售完為止。

衛福部表示，居家快篩試劑屬於第三等級的醫材不能在網路上販售，且購買時需認明「防疫字號」。夏普震旦取得衛福部核准的瑞士羅氏藥廠「新冠炎簡易DIY快篩劑」的企業配銷權，有需要的消費者可到全台指定夏普震旦門市洽詢購買。

夏普震旦提醒，民眾減少非必要外出，除了使用肥皂勤洗手，噴灑酒精消毒環境，外出全身防護裝備，更要提升居家空氣品質，透過安全無毒抗菌除臭噴霧組，夏普自動除菌離子空氣清淨機、搭配空氣濾網加強抗病毒，希望讓防疫在家的消費者，呼吸更安心。