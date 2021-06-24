亞馬遜Prime Day登場 台灣賣家訂單暴增創佳績

2021年亞馬遜全球Prime Day（Prime會員日）期間，全球第三方賣家銷售業績持續增長，增幅超過亞馬遜自營業務。Prime會員在全球範圍內購買了超過2.5億件商品，其中也包括了來自全球第三方賣家提供的優質商品。全球最暢銷的品類包括工具、美妝、營養保健、母嬰、電子產品、服裝和家居生活；今年台灣賣家在Prime Day也創下佳績。

十銓科技（4967）總經理陳慶文表示，今年提前布局亞馬遜Prime Day，與電競品牌T-FORCE，在今年也推出新款高端規格記憶體，報名了Prime Day期間的秒殺（Lightning Deal），是Hot New Release的第1名，其他多款暢銷的記憶體於Prime Day銷售量比平日提升5倍，對比去年成長2倍。

母嬰玩具與家具平台Teamson執行長蘇建倫表示，Teamson旗下擁有多個品牌，產品包括傢俱家居、戶外用品、兒童玩具等，2021年Prime會員日期間，單日的銷售訂單量創平時的六倍。

Maktar民傑資科是來自台灣、專注於蘋果MFi認證與產品軟硬體整合的新創團隊，創辦人和執行長陳良信表示，透過亞馬遜全球開店，成功進軍6個海外國家，今年參加2021 Prime Day活動，搭配亞馬遜廣告助攻，日本站單日營業額達到平日的40倍，第一次布局的澳洲客流量成長7倍。

台灣寵物科技新創Tomofun行銷長Maggie Cheung表示，主力商品Furbo狗狗攝影機獨創以AI影像和聲音識別狗狗行為，能即時通知主人狗狗在家的狀況，在Prime Day，Furbo在亞馬遜的流量是平日的60倍，比起去年的銷量，也有超過150％的成長。

寶寶攝影機Cubo Ai行銷長Joanna（林欣誼）表示，今年在2021年Prime Day表現大豐收，短短不到2天，在全球 6 個國家銷售數千台，創一般平日銷售量的10倍。