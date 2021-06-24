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郭明錤唱多立訊 估2023年擠下和碩成iPhone組裝二哥

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

紅色供應鏈步步進逼，天風國際分析師郭明錤預估，陸廠立訊精密iPhone 組裝事業將「大躍進」，今年將供貨iPhone 13 系列（暫稱）Pro機款，為立訊首度擠身新機高階機款供應商，他並預估到2023年，立訊將有機會超越iPhone組裝二哥和碩（4938）出貨量。

郭明錤昨日深夜出示最新報告，預估立訊今年iPhone出貨量將達1,000萬支，其中有八、九成來自今年iPhone 13的Pro 機款。

根據報告預估，蘋果iPhone 系列2021至2022年出貨量將分別達2.3至2.4億支，優於2020年的1.95億支；若以立訊組裝預估量達1,000萬支計算，立訊今年整體iPhone訂單占比約為4%左右。

其中，今年iPhone 13主要成長力道將來自規格升級與美國對華為禁令，後者將讓蘋果在高階智慧型手機市場市佔率提升。預估iPhone 13 系列今年下半年出貨量將達8,300–8,800萬支，相比去年同期為7,500萬支。

郭明錤持續正向看待立訊iPhone組裝事業，看好明年其將拿下2款iPhone NPI（new product introduction），若能順利達成，立訊2022年出貨量將達3,000–3,500萬支，並在2023年iPhone出貨量超越和碩。

郭明錤認為，即使立訊2023年才能取得iPhone NPI，但其2022年出貨量依然將達2,000–2,500萬支，並可望在2023年出貨約4,500–5,000萬支。

同時，郭明錤預估，立訊最快將在2022年取得iPhone機殼、攝像頭模組或SIP訂單，受惠於長期垂直整合優勢，立訊iPhone 事業獲利可望逐年顯著成長。

立訊近期股價回溫，今（24）日在消息利多刺激下，早盤大漲5.06%，股價創下3個月新高，終場收在人民幣45.84元，上漲人民幣1.79元、漲幅4.06%。

值得一提的是，郭明錤報告昨（23）日深夜才對外公布，但台灣立訊概念股連接器廠宣德（5457）股價已提前發動，繼昨日漲停後，今日再度收漲停，股價收在81.6元，上漲7.4元。股價連續兩天上漲，波段漲幅達20.89%。

iPhone 立訊

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