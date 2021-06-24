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十銓推出高速大容量PCIe4.0固態硬碟

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

在奇亞幣挖礦潮及電競玩家掀起大容量硬碟的趨勢下，記憶體大廠十銓科技（4967）今（24）日發表T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0大容量固態硬碟（SSD）搶市。

十銓表示，這款新型SSD，採用QLC快閃記憶體（ Flash），並搭載PCIe Gen4x4規格，不僅支援最新NVMe1.4標準，更提供高達4TB的巨大容量，同時具備兩個專利認證散熱模組，讓消費者可針對個人喜好及升級需求做選擇，使玩家散熱、高效能及大容量一碟兼具，引爆無限的飆速可能。

十銓表示，採用QLC 快閃記憶體，旗下電競品牌T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0固態硬碟，支援最新PCIe Gen4x4規格及NVMe1.4標準，能向下相容PCIe3.0規格接口之外，更擁有最大至4TB的容量供選擇，讀寫速度最高達5000/4000 MB/s[1]，為超越傳統固態硬碟近十倍的高速效能，成為開創TB級M.2新時代的先鋒，是玩家針對散熱、飆速及大容量升級的最佳首選。

T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0 SSD分別有兩種專利級散熱模組，以不同特點讓玩家自由置換，其中以超強鋁鰭片式專利散熱片的材質設計，讓散熱效果加倍，及超薄石墨烯專利散熱片的輕薄體積，輕鬆安裝而避免干涉問題，兩種不同散熱片皆能有效幫助降溫，為PCIe SSD的高速及散熱應用再添新戰力。

固態硬碟 快閃記憶體 十銓

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