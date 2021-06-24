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鴻海尾牙直播找它 KKStream進軍亞洲串流服務市場

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

串流媒體集團KKBOX旗下的B2B 串流科技品牌KKStream 今（24）日發表影像串流服務「BlendVision」，包含三大產品一站式串流平台 KALEIDO、即時影像直播 MOMENT、與智慧影音編碼 LOOM，全方位滿足市場串流技術需求，正式推出「串流即服務（Streaming as a Service）」全新商業模式，提供彈性、靈活的模組化產品組合，讓各行各業都能夠迅速導入世界領先的串流技術，達成企業數位轉型的目標。

KKStream 總經理蔡怡仁表示，根據國際市調公司Statista調查，亞太區OTT影像串流媒體市場預估2025年將高達 882.9 億美元，KKStream的目標，是在2025年拿下亞洲串流服務市場的30%市佔率。

KKStream是KKBOX旗下針對串流影音技術的新事業， 2016年起深耕日本串流市場，為亞洲大型媒體客戶打造串流平台，在東京設立營運據點，以及雲端維運中心。並與日本大型電信業者KDDI、朝日電視台合作，打造OTT和Live（直播）的營運模式。多年練兵的技術實力，今年也獲得鴻海（2317）尾牙的全球線上直播業務。

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