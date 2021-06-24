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出口強勁 標普調升今年台灣經濟成長率至5.6%

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

台灣受惠出口表現良好，國際信評機構標普今（24）日調升台灣經濟成長率（GDP)至5.6%、通膨率至1.4%，另外也指出，受景氣因素，今年央行應仍會維持1.125%的利率。

中華信評今（24）日舉行「2021 年台灣年中信用展望」會議，並針對標普今日發出的經濟研究報告指出，近日國內疫情升溫，全國防疫三級警戒使得國內服務業等內需市場受到影響，不過受惠於出口製造業，尤其晶片等電子產品全球需求強勁，使台灣在第1季經濟成長表現良好，因此標普將台灣今年的成長率預測從 4.2%上調至 5.6%，並仍然維持明年成長率為2.7% 的預測。

而受到疫情影響，加上去年的基期效應與能源價格上漲的影響下，近月通貨膨脹率急遽上升，標普將今年的通膨率預測由 1.2% 上調至 1.4%，並預期明年通膨率相對溫和，由 1.0% 上調至 1.1%。另外標普認為，央行因緊盯高成長的 M2 貨幣，應不會調整 1.125%的利率，並維持寬鬆的政策立場，之後評估景氣情形，預期明後年才有可能會提升利率。

中華信評表示，雖然國內現今因為疫情爆發，導致特定產業的內需市場受到嚴重衝擊，不過仍認為若疫情之後受到穩定控制，預期將可能在今年第4季逐漸復甦。

另外針對企業風險的部分，這次標普則是增加了「水電短缺」的信用風險，中華信評認為，缺水缺電是會影響企業的營運，即便日前水庫暫時解渴，該項風險因素也被視為未來企業即將面臨新的潛在議題。

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