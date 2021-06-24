快訊

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

新增34例疫苗接種死亡案例 另累計26例解剖死因出爐

視訊問診夯！宏碁視訊診療軟體 新北多家診所導入

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

因應台灣COVID-19疫情延燒，健保署於5月底放寬視訊診療門診並擴大適用範圍，讓指定醫療院所醫師能透過視訊問診，減少醫病雙方接觸。宏碁（2353）旗下子公司宏碁智醫（Acer Healthcare）所研發Acer TeleMed視訊診療軟體，已於今年4月獲台灣衛福部食品藥物管理署的醫材許可證，是目前市面上少數具醫材許可認證的視訊診療軟體，全面打造線上醫病診療便捷服務。

宏碁智醫Acer TeleMed視訊診療軟體提供醫材等級線上診療系統，支援安全通訊協定（SSL）資訊安全防護措施，提供院所和病友安全、高隱密性的線上看診環境；同時動態候診系統，輔助醫護看診排程，並全程支援多視窗錄影與健保卡擷取，有效管理線上看診流程，病友在線上候診室等待時，亦需醫護允許才能進入線上診間，讓基層醫護可以更加專注於病患的個別診療。

Acer TeleMed操作容易、介面人性化，醫師只需在診間使用手機、平板、桌上型電腦，民眾也只需下載「TeleMed APP」，經醫護傳送連結後，即可馬上連線。期望減少基層醫護約診負擔及疫情接觸風險。目前Acer TeleMed已導入新北市多家診所正式啟用，包含板橋陳敏玲內科診所及中和班廷謝安慈診所；除此之外，新店行一昌勳診所目前正申請導入使用。

宏碁智醫希望在疫情生活新常態的趨勢下，以發展「醫護病為中心的整體解決方案」持續努力，提供醫師、護理師及病人，醫材等級的便捷、快速並有保障的遠距醫療服務，讓全國民眾能在疫情生活中，享有看診方便、簡單又快速，實現零時差、零距離的遠距醫療。

延伸閱讀

議員楊正中「挺警消、顧醫護」捐上萬件防疫物資給基層

北農篩檢安排時間差？醫護守到凌晨竟「等不到人快篩」

北農、環南、北藝群聚感染 侯友宜：新北負起責任

高市這張防疫安心診所標章 醫護都完成接種才能張貼

相關新聞

全球車用晶片缺貨 台積電神救援車用半導體

據傳台積電六月份傾全力解決車用晶片缺貨的問題，這一來不但讓車用半導體喜獲業績甘霖，更可望讓全球的汽車製造供應鏈恢復正常運作，低基期調整已久的汽車產業將成為下半年行情主軸。

元翎擴產 看旺下半年

在產業供不應求的狀況下，手中握有新產能的公司，若能搭上漲價列車，就是等同於得到業績成長的認證；載板三雄、專攻高壓鋼瓶的元翎皆如此。

夏普震旦宣布 加入販售羅氏居家快篩檢測組

響應防疫政策，為讓消費者方便在家自我檢測，夏普震旦宣布，即日起於全台有藥商許可的門市開賣「羅氏Roche家用抗原試劑檢測...

Arm發布機密運算架構 賦予開發人員運用機密運算的能力

安謀國際（Arm）今（24）日發表 Arm 機密運算架構（Arm CCA）的初步技術規格，這是今年稍早宣布的全新 Arm...

鴻海MIH大會明登場 年底推出ADAS似特斯拉

鴻海（2317）MIH電動車聯盟備受市場關注，該聯盟日本合作夥伴透露，預計於今年MIH電動車平台將發佈的電動車套件(EV...

郭明錤看好iPhone能見度佳 估新款下半年出貨8,800萬支

天風國際證券分析師郭明錤最新報告出爐，正向看待蘋果未來在iPhone產品的策略，認為在2021~2023年智慧型手機品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。