Arm發布機密運算架構 賦予開發人員運用機密運算的能力

安謀國際（Arm）今（24）日發表 Arm 機密運算架構（Arm CCA）的初步技術規格，這是今年稍早宣布的全新 Arm v9 架構的安全性功能。Armv9 將是建構未來 3,000 億顆 Arm 架構晶片的尖端技術，而 Arm CCA 則是重要的下一步，它將改變產業處理運算環境信任模型的方法，並適用於所有的應用。

Arm指出，隨著第一批技術規格的發表，Arm 同時藉由讓所有開發人員使用機密運算，分享對未來的願景，以釋放數據的力量與其完整的潛力。

Arm 資深副總裁暨首席架構師與院士 Richard Grisenthwaite 表示，預測在不久之後，全球所有的共享數據都會在 Arm 的架構上處理，不管是在終端裝置、數據網路或在雲端。

他說，Arm CCA 勾勒的願景是不論運算在何處進行，都要保護所有的數據與程式碼，同時讓開發人員易於實作強大的隱私管控功能。今天則是 Arm 朝向此願景向前邁出的令人興奮的第一步。

Arm表示，目前各式應用與虛擬機器對於管理它們的監管軟體（核心或虛擬機管理器），賦予相當大的信任。針對程式碼與數據，監管軟體可以存取該應用程式使用的資源。若有人利用監管軟體的漏洞，可能造成機密數據或存放在應用內的演算法外洩。

機密運算藉由移除監管軟體存取應用程式使用資源的權限，同時保有管理它們的權限，以改變應用程式與監管軟體之間的傳統信任關係。移除存取的權限相當重要，因為現今的裝置處理了數量龐大的機密數據。

雲端系統可能執行處理來自許多不同客戶的負載應用，而行動裝置從醫療數據到公司的電子郵件，包含各種個人與商業的資訊。在所有的運算環境下，有了機密運算可以降低對那些看不到的技術所做的信任假設。

Arm 作為橫跨感測器、智慧手機到超級電腦等應用的首選運算架構，其獨特的地位，可以賦予產業所需的穩固安全基礎，同時確保開發人員以最簡便的方式，快速地實作 Arm 的安全技術。

Arm CCA 擴大隔離工作負載，讓供應商對於服務供應商處理客戶數據，從「不會存取」轉變為「無法存取」，因此降低必須信任的軟體數量、駭客的可攻擊面，以及客戶數據或演算法遭到破解的可能性。Arm CCA 導入機密領域（Realm），作為全新類型的機密運算環境，可以保護即便是正在使用中的數據與程式碼。

Arm CCA 關鍵目標之一，就是不論開發人員開發的應用程式為何，都能使用機密運算。隨著硬體規格的就緒，Arm 將持續與其廣大的軟體生態系密切互動，這對 Arm CCA 的下一步發展相當重要。

Arm 也在 Linaro Arm CCA Tech Event 活動中，發表這些可用的硬體與軟體架構及資源，以促成開源軟體的開發與上傳，包括編譯器的支援、開源的 Trusted Firmware A（TF-A）監控程式碼，以及 Project Veraison。未來 Arm 也將提供 RMM 的實作參考，並與工具鏈及作業系統廠商密切合作，以確保廣大的應用開發人員可以使用機密領域。

Arm表示，不論運算在何處進行，Arm CCA 都將提供其所需的更高一層的安全性。在資料中心裡，供應商可以利用它來降低數據路徑使用的基礎設施，以減少資安漏洞發生的風險，而雲服務用戶則可以把高安全需求的工作負載，從內部部署移到雲端。

此外，隨著其它的雲端運算轉移到邊緣運算，機密運算也將如此。現在不論個人生活與工作，處處都使用行動裝置與穿戴裝置，而這也為裝置提升保護使用者數據的能力，帶來新的壓力。例如，為了推進健康照護服務與科學，就需要安全地以匿名方式集成數據。智慧城市與自駕車需要更高層級的互信，而企業也必須確認這些數據放在個人裝置中是安全無虞的。