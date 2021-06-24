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SEMI響應台積電慈善基金會 號召捐贈「零接觸採檢站」

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）今(24)日宣布，已攜手響應台積電慈善基金會，號召半導體產業募資計畫，捐贈能保護前線醫護人員的「零接觸採檢站」，提供安全舒適且可移動的獨立空間進行篩檢。

SEMI指出，國內疫情嚴峻，醫療負荷沉重，SEMI與台積電慈善基金會心疼前線醫護人員，鼓勵半導體產業響應此計畫來共同抗疫，盼台灣疫情早日平息。

共同投入此計畫的SEMI會員企業包含世界先進、漢民科技、家登精密、瑞鼎、高信工程、友上科技、台灣富士金閥門、光洋應材、喬越實業、穎崴科技、濾能、永光化學等。

SEMI也啟動第二階段的募資計畫，並持續收到許多來自會員企業的關注與響應行動。期盼業界夥伴能拋磚引玉，為社會貢獻更多力量。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，為了感謝所有主動投入並堅守崗位的防疫英雄，秉持專業精神執行篩檢任務，盼能透過SEMI發起的半導體產業募資計畫，減輕急救責任醫院的負擔、加速篩檢進度，並降低醫護人員感染風險。

世界先進董事長方略表示，世界先進已連續兩年與SEMI合作，跟其他業界先進聯合捐贈防疫物資給前線醫護人員。感謝SEMI整合半導體業界資源的用心，相信此次捐贈的「零接觸防疫採檢站」，會透過台積電慈善基金會，在此疫情仍嚴峻時刻，對社會發揮最大效益。

家登精密董事長邱銘乾表示，半導體國家隊一直以來以致力於產業發展為榮，如今疫情當前，更應該展現台灣團結的力量與價值，望能略盡棉薄之力，同島一命，攜手對抗疫情，守護台灣這塊土地的健康。

瑞鼎科技董事長黃裕國表示，有感於防疫需有長期抗疫的準備，響應SEMI與台積電慈善基金會號召「零接觸採檢站」捐贈計畫，力挺前線醫療人員，為防疫盡份心力。

全台三級防疫已實施滿月，負責抽血、病毒檢驗工作的醫檢師必須深入病疫最前線。面臨遽增的檢驗工作，以及長時間承擔染疫高風險的壓力，仍始終堅守崗位全力守護人民的健康安全。面對常人難以想像的危險和辛苦，除了給予最大敬意，更應該給予實質的支援，SEMI期盼能號召產業先進共同募資，捐贈能保護醫護人員的「零接觸採檢站」。而募得的善款，將由台積電慈善基金會統籌規劃執行。

「零接觸採檢站」包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備、生物隔離等設施，且有中控室完成檢驗及報告以減少後送程序。由於雙北為台灣目前醫療能量最為緊繃之城市，在與台北市、新北市衛生局溝通後，SEMI協同會員企業、世界先進，分別捐贈2座採檢站給雙北醫院—台北市立聯合醫院及衛福部台北醫院，另1座則給台大醫院新竹分院。

SEMI與台積電慈善基金會曾多次合作號召半導體業界群起募資，以協助民間進行多項災後復原計畫。包括花蓮地震、高雄氣爆與八仙塵暴等重大災害事件。

面臨疫情，去年SEMI更手半導體企業響應捐贈淨氣面罩（PAPR）、頭罩及濾毒罐等醫療資源，幫助醫檢師能以更安全舒適的方式執行防疫工作，同時望能減緩疫情擴散對經濟和社會造成的衝擊。

自疫情蔓延以來，SEMI持續對全球2,400多家會員企業進行問卷調查，以即時掌握產業受疫情衝擊遭逢的困境與挑戰，幫助會員企業做出正確決斷；並持續扮演產業與各界最及時的溝通平台，協助敦促政府維繫產業優勢或正視面臨的國際情勢。

在每次重大危機前，半導體產業秉持關懷社會的良善初衷，對需要幫助的對象伸出援手，藉由互助的力量攜手跨過難關。SEMI將會持續凝聚產業力量，同時善盡企業社會責任，由衷期盼疫情平息的一天。

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