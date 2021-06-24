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鴻海MIH大會明登場 年底推出ADAS似特斯拉

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海集團成立MIH聯盟，積極進軍電動車領域。擷自鴻海集團網站
鴻海集團成立MIH聯盟，積極進軍電動車領域。擷自鴻海集團網站

鴻海（2317）MIH電動車聯盟備受市場關注，該聯盟日本合作夥伴透露，預計於今年MIH電動車平台將發佈的電動車套件(EV Kit)中，內建的駕駛輔助系統類似特斯拉（Tesla）和日產汽車（Nissan Motor），2022年還會進一步升級至第四級自駕系統，讓市場更是備受期待。

鴻海將於明（25）日舉行第二次MIH聯盟會員大會「MIH Consortium線上成立大會」，屆時將公布組織章程、會籍、運作和服務更新，準備下月正式獨立運作。

廣達（2382）轉投資的Tier IV也參與鴻海的這項計畫，並且負責自動駕駛軟體部分。Tier IV創辦人兼技術長加藤真平接受日經採訪時表示，這套10月就會推出的EV Kit將提供所謂的第二級先進駕駛輔助系統（ADAS）。這一級可讓車輛自動掌控方向盤、自動剎車與加速，協助駕駛定速行駛和變換車道。

加藤真平表示，被定義為在一定條件下，不需要人類駕駛操控的第4級自動駕駛，應該會被整合入預定2022年推出的下一個版本EV Kit中。屆時，Tier IV自家的自駕車開源作業系統Autoware將準備就緒。

加藤真平說：「MIH將開始推出已在市場上商業化的系統，因此能在沒有法律問題的情況下立即開賣。」

日經新聞報導，MIH電動車聯盟，凸顯出鴻海期盼藉著這個開放平台計畫，挑戰既有的汽車業者。該平台目標是打造出EV Kit（電動車套件），包括能協助新的電動車製造廠迅速擴大規模的軟體和硬體工具。

鴻海早盤股價漲幅約0.9%，上漲1.00元。

電動車 鴻海 自動駕駛

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