唯捷創芯申請科創板上市 大股東聯發科、穩懋可望受惠

中國大陸媒體報導指出，中國上海證券交易所已正式受理射頻IC廠商天津唯捷創芯電子技術（Vanchip）的科創板上市申請。從唯捷創芯股東來看，台廠有聯發科（2454）和穩懋（3105），未來將可享受釋股利益。

中國媒體報導指出，中國大陸射頻前端晶片開發商唯捷創芯正在衝刺科創板IPO程序，上交所近日已正式受理其科創板上市申請；唯捷創芯計畫藉由IPO募集人民幣24.87億元（折合新台幣超過百億元）資金，用於積體電路生產測試專案、研發中心建設專案及補充流動資金。

據唯捷創芯公開說明書指出，這是一家專注於射頻前端晶片的研發、設計、銷售的公司，主要為客戶提供射頻功率放大器模組產品，同時供應射頻開關晶片、Wi-Fi射頻前端模組等積體電路產品。

唯捷創芯的產品廣泛應用在智慧手機、平板電腦、無線路由器、智慧穿戴設備等具備無線通訊功能的各類終端產品。

據唯捷創芯的公開說明書指出，客戶包括中國智慧型手機廠小米、OPP、vivo等品牌廠，還有華勤通訊、龍旗科技、聞泰科技等ODM廠商。

據唯捷創芯的公開說明書指出，近三年營收分別為人民幣2.84億元、5.81億元和18.1億元，年均複合增長率達152.5%。

從唯捷創芯的股東結構來看，匯集智慧型手機的華為、OPPO、Vivo、小米等大客戶，還有國內IC設計龍頭聯發科和砷化鎵廠穩懋。

其中，聯發科今年3月曾經公告，子公司Gaintech將出售唯捷創芯6.66%的股權，同時引進穩懋、OPPO、vivo及小米等入股，預定本季完成交易，預估交易完成後，可取得後約新台幣6.3億元（約合人民幣1.46億元）。

由於聯發科出售前擁有唯捷創芯40%股權，出售後，持股仍超過三成。市場預期，聯發科正在為唯捷創芯複製當年扶植匯頂的成功經驗。