國際大廠競爭自駕車商機 法人：ADAS的車輛將大幅增加

去年12月路透社報導Apple Car將於2024年推出，其實Apple早在2014年就開啟名為Project Titan的自駕車計畫，後來更投入了數千名的研發人員。Apple除了在2017年將自家的自駕系統安裝在Lexus的車款上路測試，也與中國的滴滴出行合作成立自駕車實驗室。2019年Apple還收購新創公司Drive.ai，顯示Apple對自駕車領域持續在布局中。富邦證券表示，在自駕車的分類當中，大多數具備自駕的車輛屬Level 2等級，Level 3等級以上為電腦負責駕駛，預測2020至2030年以具備Level 2等級的車輛成長最為顯著。

目前美國有登錄自駕里程表現最好的公司是Waymo。Waymo過去是Google旗下的子公司，主要是開發自動駕駛技術，透過自行開發的高精密度地圖數據、辨識軟體與光達感測器，讓公司在自駕領域享有領先的地位。Waymo自2017 年開始就在不配置安全駕駛員的情況下測試自動駕駛車輛，並於2018 年12月於亞利桑那州推出首款自駕叫車服務Waymo One。

2020年10月Waymo更在美國亞利桑那州推出無後備駕駛的自駕派車服務，目前每周已經可提供數百次全自駕載客服務。截至2020年底，Waymo 旗下的600輛車已完成實際道路行駛里程約2,000萬英里，其中610萬英里屬於Level 4 等級的測試。

根據汽車工程學會SAE制定標準，自動駕駛可分為六個等級，其中，Level 3 等級是一個分水嶺，Level 3 等級以上由電腦負責駕駛，人類只是輔助。

舉例說明Level 2等級與Level 3等級的差異，具備Level 2等級的自駕，車輛主要操控者是人類，車輛僅提供智慧主動安全功能，包含ACC主動車距控制系統、車道維持系統、主動緊急刹車輔助、全自動泊車、盲點偵測、前方碰撞警示等。而Level 3等級的自駕，是電腦可在有限制的條件下負責車輛的操控，人類只需在系統發出接管請求時及時進行接管。

目前有銷售Level 3等級的車商為Honda ，已獲得日本政府批准可搭載於量產車上。另外，Audi A8 的AI 系統則為另一個在Level 3 等級領先的技術，但尚未獲得德國核准上路。

富邦證券表示，數據顯示即使到2030年，大多數具備自駕的車輛仍將屬Level 2等級。因為當Level 2等級車款發生車禍時，責任歸屬仍落在駕駛人身上，當Level 3(含) 等級以上車款發生事故時，責任多由汽車製造商負責。所以，未來四年自駕車出貨仍以 Level1等級或Level2等級為主，預測2020至2030年又以具備Level 2等級的車輛成長最為顯著。

Tesla目前銷售的電動車都具備 autopilot 功能，字面看是自動駕駛，但根據SAE的定義還是Level 2等級的輔助駕駛。雖然是Level 2等級，但Tesla的終極目標仍是達成Level 5等級的自駕。因為就在2020年底Tesla 已向部分車主正式發布「完全自動駕駛」測試版，預計約有1,000 名車主參與測試，在第一階段完成的4 到 6 周後會進入第二階段，啟動更大規模的 FSD Beta 公測。另外，該公司透過累計銷售百萬輛的電動車，Tesla的輔助駕駛系統也已經獲得超過 30 億英里的地圖數據。

富邦證券表示，除了地圖數據，Tesla在自駕的核心處理器與感知套件都花費極大的心力。包含在2019 年公司發布自行設計具有雙晶片的自動駕駛系統模組，與之前採用的NVIDIA 晶片相比，自家晶片顯著降低GPU 功耗。Tesla的感知套件則是具有8個相機模組、1顆毫米波雷達、12個超音波雷達。

根據國際機構統計，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統 (簡稱ADAS)。富邦證券表示，全球 ADAS 感測器市場預估也將從2020年86億美元大幅增加到2025年224億美元。

一般汽車如果要具備自駕功能，主要會需要硬體有行車電腦、感測套件，軟體則有高精密度地圖數據、辨識軟體。其中感測套件主要是配備大量的光達、雷達、相機模組。

以Waymo最新發表的第五代自駕系統Waymo Drive為例，目前具備Level 4等級自駕能力，其中包含了AI自駕軟體平台、運算處理器、感知套件。其中感知套件使用40個感測器，包括5顆光達、29個相機模組、6顆毫米波雷達，遠程相機鏡頭更可辨識500公尺遠的交通標誌。Waymo透過自家研發的高精密度地圖數據、辨識軟體與感測器做結合，促使公司持續在自動駕駛保有領先優勢。

富邦證券表示，由於未來配備ADAS的車輛將大幅增加，預估單一車款搭載影像感測器鏡頭數量，也將從平均的4至6 顆大幅提升為8至11 顆，感測器畫素規格也將提升到200至250萬畫素，而台廠過往所累積的半導體生態體系，將有助於自動駕駛技術的研發能量提升，且可快速應變的製程能力，因此，在 ADAS系統、車用感測器與鏡頭、影像感測器產業，都是具備競爭優勢，值得投資人關注。