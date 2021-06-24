郭明錤看好iPhone能見度佳 估新款下半年出貨8,800萬支

天風國際證券分析師郭明錤最新報告出爐，正向看待蘋果未來在iPhone產品的策略，認為在2021~2023年智慧型手機品牌中，蘋果的成長能見度最佳，郭明錤預估，iPhone今明年出貨量分別為2.3~2.4億支、2.5~2.6億支，今年下半年新款iPhone出貨量為8,300~8,800萬支。

郭明錤表示，今年下半年新款iPhone的主要成長動能有兩部分，一是規格升級，另一則是因美國對華為的禁令，蘋果在高階市場市占率提高，預估今年蘋果新機的出貨將比去年同期7,500萬支高。

郭明錤同時重申對明年蘋果新iPhone的預測，認為明年上半年將推出新款iPhone SE，外觀設計與現有大致上相同，主要差異在支援5G與處理器升級，強調新款SE將是史上最便宜的5G iPhone，正向看待這款新機對5G iPhone換機需求的貢獻。

另外，在明年下半年新款iPhone的規格，郭明錤表示，預測蘋果明年下半年將推出兩款高階與兩款較低階的iPhone，分別是6.1吋與6.7吋，新iPhone的成長動能包括，可能支援屏下指紋 (採用Apple自行開發技術)、有史以來售價最低的的大尺寸，預估6.7吋iPhone可能低於900美元、高階機種廣角相機升級至48MP。

郭明錤強調，正向看待蘋果未來的iPhone產品策略，預期iPhone在今年與明年將分別出貨2.3~2.4億支，與2.5~2.6億支，較去年約1.95億支高；展望2021~2023年的智慧型手機品牌中，蘋果的成長能見度最佳，關鍵就在於iPhone的生態優勢，帶動換機需求的產品策略。

郭明錤說，預測iPhone在今年下半年出貨將顯著增長，加上長期2年內iPhone成長能見度高，將有助供應鏈的表現，過去6~9個月，中國iPhone供應鏈股價為全球中表現相對弱勢，在股價基期相對低下，可望受惠，預估立訊因組裝業務成長能見度高，加上垂直整合的潛在成長機會，將成為最大受益者。