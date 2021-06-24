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大立光遭爆20名移工擠一間 公司：管理符合法令規範

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導
大立光。記者黃仲裕／攝影
大立光。記者黃仲裕／攝影

光學鏡頭廠大立光（3008）員工向媒體爆料指出，位於台中八廠的移工宿舍20人擠成一間，可能成為防疫破口。對此，大立光表示，並無20名移工擠一間宿舍，移工的使用空間和防疫措施都依照主管機關規定辦理。

據媒體報導，大立光員工投訴指出，現在仍是三級警戒期間，但大立光台中八廠的移工宿舍有多達20人擠成一間，且原本預計5月底要搬遷，迄今卻都沒有搬移。

大立光強調，公司對於外籍移工使用的空間都有符合法令規定，防疫指引措施中的分艙、分流也遵照主管規定辦理，也沒有20人擠一間的情況，只是不方便說明究竟幾人一間房。

大立光表示，現在正在評估其他可用空間，如果找到適合的空間讓移工分散居住，每間房的外籍移工居住人數會進一步下降。

據了解，台中市政府近期都有前往各工廠稽查，並未對大立光提出違規警告。

大立光

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