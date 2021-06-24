快訊

年齡不符！兩名16歲護專生打AZ 發文「希望隔天不要死在家裡」

德國政商全力封殺的「下一個德意志女總理」？

SEMI攜手台積電募捐零接觸採檢站 多家半導體公司響應

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）於今（24）日宣布已攜手響應台積電（2330）慈善基金會，號召半導體產業募資計畫，捐贈能保護前線醫護人員的「零接觸採檢站」，提供安全舒適且可移動的獨立空間進行篩檢，並已獲得超過12家半導體企業響應。

國內疫情嚴峻，醫療負荷沉重，SEMI與台積電慈善基金會心疼前線醫護人員，鼓勵半導體產業響應此計畫來共同抗疫，盼台灣疫情早日平息。

SEMI指出，共同投入此計畫的SEMI會員企業包含世界先進積體電路（5347）、漢民科技、家登精密工業（3680）、瑞鼎科技（3592）、高信工程、友上科技、台灣富士金閥門、光洋應用材料科技（1785）、喬越實業、穎崴科技（6515）、濾能、永光化學（1711）等。

目前SEMI也啟動第二階段的募資計畫，並持續收到許多來自會員企業的關注與響應行動，SEMI期盼業界夥伴能拋磚引玉，為社會貢獻更多力量。

有感於此波國內疫情升溫，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「為了感謝所有主動投入並堅守崗位的防疫英雄，秉持專業精神執行篩檢任務，盼能透過SEMI發起的半導體產業募資計畫，減輕急救責任醫院的負擔、加速篩檢進度，並降低醫護人員感染風險。」

世界先進董事長方略表示：「世界先進已連續兩年與SEMI合作，跟其他業界先進聯合捐贈防疫物資給前線醫護人員。感謝SEMI整合半導體業界資源的用心，相信此次捐贈的『零接觸防疫採檢站』，會透過台積電慈善基金會，在此疫情仍嚴峻時刻，對社會發揮最大效益。」

家登精密董事長邱銘乾表示：「半導體國家隊一直以來以致力於產業發展為榮，如今疫情當前，更應該展現台灣團結的力量與價值，望能略盡棉薄之力，同島一命，攜手對抗疫情，守護台灣這塊土地的健康。」

瑞鼎科技董事長黃裕國表示：「有感於防疫需有長期抗疫的準備，響應SEMI與台積電慈善基金會號召『零接觸採檢站』捐贈計畫，力挺前線醫療人員，為防疫盡份心力。」

延伸閱讀

台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率達9.25%

台積明年代工價 漲定了

慈濟送件申請捐500萬劑BNT 政院：難併案

新晶圓廠 兩年要蓋29座

相關新聞

台積明年代工價 漲定了

IC設計業者透露，明年初晶圓代工價格已經敲定，不僅聯電8吋和12吋的晶圓代工價格續漲，晶圓代工龍頭台積電也漲價，部分8吋...

鴻海結盟Gogoro 拓電動車版圖

鴻海與Gogoro昨（23）日宣布結盟。鴻海將在中國大陸與印度等海外市場為Gogoro代工生產電動機車，以及製造電池交換...

半導體漲價 考驗終端耐受力

半導體市場去年下半年以來大缺貨，供應鏈忙著搶產能、鎖價格，招式盡出。法人認為，經過今年一整年的漲價，下半年到明年將開始考...

新晶圓廠 兩年要蓋29座

全球晶圓代工產能大缺，業界掀起蓋新廠潮。國際半導體產業協會（SEMI）昨（23）日發布最新一季全球晶圓廠預測報告指出，未...

MIH日本夥伴 明年拚自駕

參與鴻海MIH電動車聯盟的日本自駕車新創業者Tier IV表示，該平台今年將推出駕駛輔助技術，與特斯拉和日產汽車所採用的...

落腳何處消息頻傳 台積：2奈米廠規劃不變

市場傳出，台積電2奈米新廠可能從中科轉向高雄，但並非受到關注的橋頭科學園區或路竹科學園區，而是中油位於高雄楠梓的舊煉油廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。