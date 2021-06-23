資策會調查：Z世代最關注公衛、環保、5G議題

資策會產業情報研究所（MIC）今（23）日發布針對Z世代議題與媒體關注調查結果，發現現年18~26歲的Z世代最關注的前三大議題領域為「公共衛生」、「環保」與「5G技術」，新聞類型則以娛樂、生活與國際新聞為主。

資策會MIC說明，Z世代為1995年網路普及後誕生的第一代人，多數從小就開始使用網際網路，習慣科技產品快速迭代與社群媒體互動，並在青少年時期擁有個人的智慧型聯網裝置。

調查顯示，Z世代最關注的十大公共議題，第一名為疫情相關的「公共衛生」議題（37.1%），其次依序為環保（29.8%）、5G技術（29.5%）、性別平等（21.4%）、兩岸問題（19.1%）、替代能源（16.5%）、虛擬貨幣（15.6%）、美中貿易戰（14.6%）、貧富不均（14.6%）與數位落差（11.1%）。

資策會MIC指出，不同性別的關注重點略有差異，男性最關注的三大議題依序為5G技術、公共衛生、環保；女性為公共衛生、環保、性別平等。

資策會MIC產業分析師吳柏羲表示，有八成Z世代透過新聞追蹤來參與公共議題，Z世代在出社會階段遭逢疫情衝擊，面臨求職市場緊縮，工作型態也大受影響，甚至需求技能與專業面臨轉型挑戰，與疫情相關的公共衛生議題因而成為Z世代關注焦點。

根據調查，Z世代最感興趣的前五大新聞類型，可發現以軟性新聞為主，其中最關注娛樂新聞（37.9%），其次依序為生活（32.2%）、國際（25.8%）、科技（24.7%）與社會（22.8%）。以性別觀察，男性更偏好科技遊戲新聞，女性更偏好生活新聞。

吳柏羲建議，業者市場行銷應針對不同性別的新聞偏好做內容投放調整，此外，可留意消費、產經與地方等新聞類別，在性別偏好上較無明顯差異。