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東奧進入倒數計時 中華電信一站式奧運專區上線

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球屏息以待的東京奧運邁入倒數階段，中華電信（2412）宣布，MOD、Hami Video準備好獻上最流暢的賽事轉播，6月23日起推出一站式奧運專區，讓觀眾輕鬆掌握各項賽程及選手資訊，7月23日本屆奧運開幕典禮，客戶可獨家體驗奧運開幕沉浸式影音效果。

中華電信指出，MOD和Hami Video推出全台最豐富的一站式奧運專區，收錄中華隊從北京、倫敦到里約奧運的珍貴畫面，加上各國頂尖名將的精彩表現，還有每屆奧運最受矚目的開幕典禮，總計近600小時。今年更將用戶喜愛的「回看」功能升級為「熱點回看」，一指操作即可回顧精彩瞬間。其他熱門功能還有完整賽程表、獎牌榜、中華隊奪牌快訊與選手專區、原音及中文製播頻道等。

中華電信為MOD、Hami Video客戶搶先推出4K超高畫質直播，Hami Video運動館/電視館/5G館客戶還能透過VR模式沈浸奧運現場氛圍，主打anytime、anywhere的Hami Video提供客戶隨時隨地利用各式裝置無縫收看，歡迎客戶搶先於7月23日晚上7點至10點直播的東京奧運開幕典禮體驗全新視界。

東京奧運 中華電信 MOD

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