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安普新全年營運看俏 今起開放信用交易

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

國內電聲大廠安普新（6743）今（23）日上市滿6個月，加上各項規定均符合，今起正式開放信用交易，得為融資融券交易；法人表示，安普新今年新廠加入生產行列，全年業績樂觀。

安普新創立於1998年，資本額12.2億元，致力於耳機產品設計、製造及塑膠零組件與相關模具開發設計業務，目前全球前八大電競耳機品牌商中，有六家是安普新的客戶，主要生產基地位於中國大陸東莞、昆山以及越南。

安普新越南廠已於去年3月已開始量產出貨，廠內設備注塑成型機120台、SMT產線四條、精益生產線32條，目前為全球最大生產中心，並持續依客戶需求擴充產能，產能開出及利用率提升挹注今年業績成長動能，而今年新廠也加入生產行列，市場競爭力持續升級。

安普新今年前五月營收22.25億元，年增152.7%，業績表現亮眼，昨日受到開放信用交易激勵，股價開高走高，上漲10.5元，終場強鎖漲停版，成為盤面焦點個股。

法人表示，由於蘋果iPhone 12已取消隨機附贈的有線耳機，若未來Android陣營跟進此模式，有機會進一步推升全球TWS滲透率迅速成長，預期安普新今年TWS產品比重由去年的不到10%，大幅提升至30%至40%，成長主因來自獲得音樂及電競品牌客戶TWS新訂單。

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