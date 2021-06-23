鴻海半導體主管陳偉銘擔任DNeX董事 扭轉8吋晶圓局面

鴻海（2317）透過子公司取得馬來西亞DNeX股權，間接投資大馬8吋晶圓廠，DNeX宣布鴻海半導體事業群主管陳偉銘，擔任DNeX董事一職，將肩負旗下8吋晶圓廠SilTerra轉型升級的重任。

DNeX宣布委任陳偉銘為新任董事之一，強調陳偉銘將貢獻所長，協助旗下SilTerra扭轉局面。陳偉銘是鴻海集團旗下半導體S事業群總經理，鴻海內部人士透露，陳偉銘是鴻海董事長劉揚偉，推動半導體領域的主要負責人。

陳偉銘曾擔任鴻海集團轉投資訊芯-KY、京鼎（3413）的法人董事代表，目前是鴻海轉投資日本夏普（Sharp）董事。

鴻海是在6月10日公布子公司取得馬來西亞DNeX約5.03%股權，DNeX掌握大馬晶圓廠SilTerra約六成股權，代表鴻海集團間接投資大馬8吋晶圓廠，布局半導體和電動車晶片領域。

鴻海集團積極布局半導體領域，劉揚偉在外資論壇指出，集團直接和間接營運兩座8吋晶圓廠，以及兩座封裝測試廠，鴻海集團正與世界級半導體公司洽談，共同設計電動車用微控制器（MCU）及系統單晶片（SoC），今年底前若有成果會對外公布。