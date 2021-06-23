快訊

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰獨立建國犯」

三級延長到七月 仁寶旗下皇鋒通訊挺全國電子抗疫情

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
仁寶（2324）旗下皇鋒通訊為體恤門市人員於疫情期間仍需服務上工，特提供旗下品牌Momax抗疫包挺全國電子門市人員，度過疫情難關。仁寶/提供
仁寶（2324）旗下皇鋒通訊為體恤門市人員於疫情期間仍需服務上工，特提供旗下品牌Momax抗疫包挺全國電子門市人員，度過疫情難關。仁寶/提供

台灣新冠疫情延燒不斷，服務業仍需站上前線為民服務，仁寶（2324）旗下皇鋒通訊為體恤門市人員於疫情期間仍需服務上工，特提供旗下品牌Momax抗疫包挺全國電子門市人員，度過疫情難關。

繼上月疫情大爆發後，人民與服務相關行業配合政府實施各項管制，全國電子門市嚴格落實防疫措施，除了每日定期消毒，進入門市民眾必須配戴口罩並進行實聯制登記，以及進行流量管制。為減少疫情傳播影響，皇鋒通訊提供抗疫包內容有 台灣製醫療口罩100片、Momax UV消毒盒、Momax次氯酸消毒水製造機、Momax同心抗疫T恤。藉由「抗疫包」讓全國第一線門市人員與來店客戶減少病菌接觸與傳播，共同安全迎接回歸日常生活。

疫情 全國電子 口罩 仁寶

延伸閱讀

企業捐台中光田醫院5部救命神器 為醫療前線增添重裝備

抗疫500多個日子向防疫英雄致敬！高雄市政府全紀錄

科技抗疫 國研院推疫情地圖、助廠商研發快篩

AIA友邦人壽兩款利變壽險 保單借款免息

相關新聞

鴻海攜手Gogoro 擴展電池交換系統與智慧電動機車

Gogoro與鴻海簽署合作意向書，雙方在技術與生產上形成策略夥伴。這項合作讓 Gogoro 能透過鴻海舉世聞名的高科技製...

走出台積瑜亮情結 聯電股價為何起飛？董座洪嘉聰：笑罵由人 默默練功

多年前，同為台灣「晶圓代工雙雄」，一家破釜沉舟「根留台灣」，一家大膽偷跑「西進中國」，從此走向不同的命運。

台積電2奈米新廠轉向高雄？ 台積電：不評論市場傳言

媒體報導指出，台積電2奈米新廠可能從中科轉向高雄，對此，台積電不評論市場傳言。但供應鏈認為，台積電的2奈米新廠早已定調落...

SEMI：今明年約增建29座新晶圓廠 設備支出可望大增

國際半導體產業協會（SEMI）今(23)日發佈最新一季「全球晶圓廠預測報告」指出，全球半導體製造商將於今年年底前，啟動建...

那斯達克指數收新高 台積電市值重回15兆元之上

美國科技股走揚，那斯達克指數漲111.79點，收14253.27點，創新高。台積電股價止跌回升，早盤一度達新台幣590元...

外資：iPhone 13有利台鏈

蘋果公司今年股價表現不如預期，外資券商Wedbush出面力挺，認為即將推出的iPhone 13系列（暫稱）需求被大量壓抑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。