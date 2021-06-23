三級延長到七月 仁寶旗下皇鋒通訊挺全國電子抗疫情

台灣新冠疫情延燒不斷，服務業仍需站上前線為民服務，仁寶（2324）旗下皇鋒通訊為體恤門市人員於疫情期間仍需服務上工，特提供旗下品牌Momax抗疫包挺全國電子門市人員，度過疫情難關。

繼上月疫情大爆發後，人民與服務相關行業配合政府實施各項管制，全國電子門市嚴格落實防疫措施，除了每日定期消毒，進入門市民眾必須配戴口罩並進行實聯制登記，以及進行流量管制。為減少疫情傳播影響，皇鋒通訊提供抗疫包內容有 台灣製醫療口罩100片、Momax UV消毒盒、Momax次氯酸消毒水製造機、Momax同心抗疫T恤。藉由「抗疫包」讓全國第一線門市人員與來店客戶減少病菌接觸與傳播，共同安全迎接回歸日常生活。