玩美移動再傳捷報 結盟臉書推AR虛擬試妝

訊連（5203）轉投資美妝科技公司玩美移動，繼先前與美國Snap、Google達成合作，近期又成功與另一科技巨頭臉書結盟，在Instagram及Facebook購物服務中提供虛擬實境（AR）試妝體驗。玩美移動執行長張華禎表示，透過社群平台接觸目標群眾並促進消費已是市場趨勢，本次整合服務再次強調線上美妝消費結合AR虛擬試妝的重要性，不僅能有效提高轉換率，更可提供消費者優質的互動體驗。

台灣時間今（23）日凌晨，臉書執行長祖克柏在自家即時語音聊天室「Live Audio Rooms」，宣布臉書推出3項關於電子商務的更新，其中一項便是與玩美移動合作，讓美妝品牌可透過AR虛擬試妝技術API，在旗下社群平台Instagram及Facebook購物服務中整合AR虛擬試妝體驗。

印度聯合利華旗下化妝品品牌萊肯（Lakme）、美國蘿拉蜜思（Laura Mercier）等多個品牌現已在Instagram購物平台，開始採用玩美移動與臉書合作推出的AR虛擬試妝服務，不過目前只限於在歐洲及印度地區提供服務。玩美移動指出，首先上線的是唇膏系列，更多虛擬產品線試妝將在今年夏季推出，未來也計畫在Facebook商店（Facebook Shop）提供AR虛擬試妝服務。

玩美移動表示，Instagram在2019年首次推出AR虛擬試妝，當時只有少數品牌使用；在雙方合作後，美妝品牌可直接將在玩美移動設置好的虛擬產品線，直接搬進Facebook產品目錄（Facebook Catalog），也能同步使用支援AR技術的廣告服務（Facebook Ads）、Instagram商店（Instagram Shops）與未來持續新增的社群購物服務。

玩美移動強調，社群平台整合AR虛擬試妝技術，可讓消費者在線上近距離接觸喜愛的美妝產品，提供「先試再買」體驗提高消費者信心，促進實際消費，同時提升新產品社群能見度。

Facebook Spark AR部門總監Sue Young表示，有了玩美移動作為有力的AR技術策略夥伴，臉書可進一步提升現有付費、免費AR體驗，讓更多品牌有機會透過Facebook社群將產品介紹給使用者，並能提供消費者更貼近實際情況、增加購買信心的消費體驗。