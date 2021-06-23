第四屆龍騰微笑智聯網創業競賽 頒獎典禮線上舉行

宏碁（2353）基金會及Cheers雜誌共同主辦的第四屆「龍騰微笑智聯網創業競賽」，在歷經超過半年的激烈競爭與評審團實際走訪的評選過程，校園組及國際組（本屆新增）得獎名單已正式出爐，並於23日以線上視訊的方式舉辦頒獎典禮，包含基金會董事長陳俊聖、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮、競賽評審召集人北科大特聘教授李達生等多位嘉賓齊聚線上，以視訊向優秀的獲獎隊伍給予勉勵及祝賀。

基金會董事長陳俊聖特別強調，宏碁基金會一向非常關注及支持台灣的新創產業，盼能協助企業數位轉型、產業再升級；此次，龍騰微笑智聯網創業競賽首創國際組別，除了針對獲獎團隊提供高額獎金之外，也藉由宏碁集團多年跨國經驗，更整合全球各點的營銷能力，攜手深具潛力的企業走向國際舞台。

2020至2021連續兩年，從全球到台灣皆受新冠肺炎疫情影響，人類生活產生巨大的變化；龍騰微笑智聯網創業競賽舉辦過程中，亦受疫情影響致本屆競賽的參賽團隊較往年減少。目前台灣疫情擴大亦啟動全國性第三級防疫措施，為配合政策與保護大家的安全，龍騰首度以評審團與各別團隊視訊方式進行總決賽的評選工作。疫情影響各行各業，對新創團隊而言也是巨大的挑戰，然而危機有的時候也是一種刺激，進而轉變創業或執行的方向。

從今年校園組的決賽參賽團隊來觀察，可以發現投身新創領域的創業家們共同關注健康議題，像是成大榕聲的「動脈硬化檢測儀」、OOPS吾不私專業團隊的「失智老人生活優化服務」、Sleepwell的「醫療級睡眠障礙分析平台」、臺灣生技藥研團隊的「藥研平台」，以及A+Design的「智慧自動簡易呼吸器」等，隨著物聯網環境與技術越來越普及，校園組新創團隊以IoT智慧科技提升醫療及健康品質的企圖心令人激賞，有些創意也使評審眼睛一亮。