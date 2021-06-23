網路Z世代關心三議題 公衛、環保、5G

資策會產業情報研究所（MIC）調查臺灣成年的Z世代（18~26歲）網友重視的議題與媒體關注、休閒娛樂等不同面向，分析族群樣貌與消費行為。調查發現，世代最關注的前三名重大議題依序為「公衛、環保、5G」；關於休閒娛樂偏好，Z世代使用串流音樂平台比例高度集中於Spotify、YouTube Music與KKBOX三大平台，YouTube為Z世代取得新歌資訊與收聽音樂的最主要管道。調查也顯示，七成Z世代有看動畫與漫畫的習慣，其中超過五成願意付費。

調查顯示，Z世代最關注的十大公共議題，第一名為疫情相關的「公共衛生」（37.1%）議題，其次依序為環保（29.8%）、5G技術（29.5%）、性別平等（21.4%）、兩岸問題（19.1%）、替代能源（16.5%）、虛擬貨幣（15.6%）、美中貿易戰（14.6%）、貧富不均（14.6%）與數位落差（11.1%）。

從性別來看，男性最關注的三大議題依序為「5G、公共衛生、環保」；女性為「公共衛生、環保、性別平等」。資策會MIC產業分析師吳柏羲表示，有八成Z世代透過新聞追蹤來參與公共議題，Ｚ世代在出社會階段遭逢疫情衝擊，不僅面臨求職市場緊縮、工作型態也大受影響，甚至需求技能與專業需要轉型的挑戰，與疫情相關的公共衛生議題因而成為Z世代關注焦點。

Z世代最感興趣的前五大新聞類型，偏向軟性為主，最關注娛樂（37.9%）新聞，其次依序為生活（32.2%）、國際（25.8%）、科技（24.7%）與社會（22.8%），男性更偏好科技遊戲新聞、女性更偏好生活新聞。資策會MIC產業分析師吳柏羲建議，業者市場行銷應針對不同性別的新聞偏好做內容投放調整，特別是可留意消費、產經與地方等在性別偏好上較無差異的新聞類別。

針對Ｚ世代的休閒娛樂，資策會MIC調查顯示，Z世代使用的前三大串流音樂平台依序為Spotify（31.9%）、YouTube Music（26.1%）與KKBOX（23.6%），三者占比加總超過八成，偏好高度集中。在聆聽音樂部分，78.3%的Z世代習慣透過YouTube，60.3%透過音樂串流程式／APP（如KKBOX、Spotify、YouTube Music）。另外，七成Z世代有看動畫/漫畫的習慣，其中超過五成願意付費於在每月觀看動漫/輕小說與購買周邊商品，男性比例高於女性。