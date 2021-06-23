快訊

直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

網路Z世代關心三議題 公衛、環保、5G

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）調查臺灣成年的Z世代（18~26歲）網友重視的議題與媒體關注、休閒娛樂等不同面向，分析族群樣貌與消費行為。調查發現，世代最關注的前三名重大議題依序為「公衛、環保、5G」；關於休閒娛樂偏好，Z世代使用串流音樂平台比例高度集中於Spotify、YouTube Music與KKBOX三大平台，YouTube為Z世代取得新歌資訊與收聽音樂的最主要管道。調查也顯示，七成Z世代有看動畫與漫畫的習慣，其中超過五成願意付費。

調查顯示，Z世代最關注的十大公共議題，第一名為疫情相關的「公共衛生」（37.1%）議題，其次依序為環保（29.8%）、5G技術（29.5%）、性別平等（21.4%）、兩岸問題（19.1%）、替代能源（16.5%）、虛擬貨幣（15.6%）、美中貿易戰（14.6%）、貧富不均（14.6%）與數位落差（11.1%）。

從性別來看，男性最關注的三大議題依序為「5G、公共衛生、環保」；女性為「公共衛生、環保、性別平等」。資策會MIC產業分析師吳柏羲表示，有八成Z世代透過新聞追蹤來參與公共議題，Ｚ世代在出社會階段遭逢疫情衝擊，不僅面臨求職市場緊縮、工作型態也大受影響，甚至需求技能與專業需要轉型的挑戰，與疫情相關的公共衛生議題因而成為Z世代關注焦點。

Z世代最感興趣的前五大新聞類型，偏向軟性為主，最關注娛樂（37.9%）新聞，其次依序為生活（32.2%）、國際（25.8%）、科技（24.7%）與社會（22.8%），男性更偏好科技遊戲新聞、女性更偏好生活新聞。資策會MIC產業分析師吳柏羲建議，業者市場行銷應針對不同性別的新聞偏好做內容投放調整，特別是可留意消費、產經與地方等在性別偏好上較無差異的新聞類別。

針對Ｚ世代的休閒娛樂，資策會MIC調查顯示，Z世代使用的前三大串流音樂平台依序為Spotify（31.9%）、YouTube Music（26.1%）與KKBOX（23.6%），三者占比加總超過八成，偏好高度集中。在聆聽音樂部分，78.3%的Z世代習慣透過YouTube，60.3%透過音樂串流程式／APP（如KKBOX、Spotify、YouTube Music）。另外，七成Z世代有看動畫/漫畫的習慣，其中超過五成願意付費於在每月觀看動漫/輕小說與購買周邊商品，男性比例高於女性。

YouTube 資策會

延伸閱讀

資策會：Z世代年輕人 手機品牌偏好高度集中蘋果

兩岸公衛能力建設研討 福建開幕

居家工作來點旋律吧！這8個Apple Music情境歌單快收藏

iOS終於將有免費YouTube畫中畫功能 iPhone、iPad不用再看著Android流口水

相關新聞

鴻海攜手Gogoro 擴展電池交換系統與智慧電動機車

Gogoro與鴻海簽署合作意向書，雙方在技術與生產上形成策略夥伴。這項合作讓 Gogoro 能透過鴻海舉世聞名的高科技製...

走出台積瑜亮情結 聯電股價為何起飛？董座洪嘉聰：笑罵由人 默默練功

多年前，同為台灣「晶圓代工雙雄」，一家破釜沉舟「根留台灣」，一家大膽偷跑「西進中國」，從此走向不同的命運。

台積電2奈米新廠轉向高雄？ 台積電：不評論市場傳言

媒體報導指出，台積電2奈米新廠可能從中科轉向高雄，對此，台積電不評論市場傳言。但供應鏈認為，台積電的2奈米新廠早已定調落...

SEMI：今明年約增建29座新晶圓廠 設備支出可望大增

國際半導體產業協會（SEMI）今(23)日發佈最新一季「全球晶圓廠預測報告」指出，全球半導體製造商將於今年年底前，啟動建...

那斯達克指數收新高 台積電市值重回15兆元之上

美國科技股走揚，那斯達克指數漲111.79點，收14253.27點，創新高。台積電股價止跌回升，早盤一度達新台幣590元...

外資：iPhone 13有利台鏈

蘋果公司今年股價表現不如預期，外資券商Wedbush出面力挺，認為即將推出的iPhone 13系列（暫稱）需求被大量壓抑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。