Synology將在台建置資料中心 發表四項SaaS雲服務

群暉科技Synology 今（23）日宣布擴大投資 C2 公有雲服務，發表四項全新 SaaS 雲服務，並預計於今年第三季在臺灣建置資料中心，提供亞洲及本地機關及企業兼具優異性價比和資料安全性的雲端服務。

該公司也正式推出新版NAS 作業系統 DiskStation Manager 7.0 (DSM 7.0)，大幅強化系統安全性與可用性，並新增智慧支援服務、多點資料共享、巨量資料儲存等功能。

Synology 執行長翁英暉表示，COVID-19 疫情衝擊全球，人類追求進步的腳步卻沒有鬆懈，同時促使數位轉型、資料管理需求改變。Synology 將透過 DSM 與 C2 兩個平台，帶給全球使用者更安全且有效率的資料管理方式。

翁英暉指出，大量的非結構性資料正從使用者端產生，傳統中心化處理資料的方式無論在效率、成本，或是在資料隱私與法規遵循需求上，都未必是最好的選擇，貼近使用者端的邊緣資料管理方式應運而生，部署 NAS 作為邊緣雲（Edge Cloud）的裝置，已成為資料管理市場中成長最迅速的應用之一。

Synology 在 2017 以 NAS 的異地備份切入雲服務市場，在德國法蘭克福建立 C2 資料中心，並於 2020 年在北美西雅圖增設第二座資料中心。截至 2020 年底， C2 資料中心已經為全球超過 6 萬名付費使用者提供超過 100PB 的雲端空間，並以每年 70% 的速度快速成長中。為提供臺灣及亞洲使用者更完善的功能以及更快速的服務速度，Synology C2 臺灣機房預計今年第三季上線，加入營運服務本地及亞洲區使用者，屆時 C2 將提供總共 200PB 的服務空間。

翁英暉表示，過去四年 Synology C2 營運全球公有雲服務的經驗，加上長期累積的研發能力，讓 Synology 能掌握從基礎建設到軟體服務的核心技術，因此決定加大投資，進一步提供使用者兼具便利性，優異性價比和高安全性的雲端服務，「臺灣一直少有全球品牌的公有雲服務。」他也指出， Synology 第三個雲端中心落地臺灣，除了能更好的服務亞洲使用者，更希望提供給臺灣從公部門、學術單位，到一般企業與個人使用者一個更加安全有效率的本土雲服務。