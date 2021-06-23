鴻海攜手Gogoro 加速擴展電池交換系統與智慧電動機車

鴻海科技集團（2317）宣布與以Gogoro共同簽署合作意向書，雙方在技術與生產上形成策略夥伴。這項合作讓 Gogoro，提升電池交換技術及智慧電動機車生產的能力與規模，從而促進 Gogoro 的全球拓展規劃，包括此前 Gogoro 已公布的印度與中國市場合作計劃，並滿足全球各地對於電池交換生態系統與日俱增的需求。

「當全世界都在以嶄新方式迎向智慧電動運輸之際，如何將這些創新選項推廣到全球每個角落的消費者，已成為新的挑戰，鴻海與 Gogoro 的策略合作就是要解決這個難題。」鴻海科技集團董事長劉揚偉 (Young Liu) 表示：「這項合作將 Gogoro 先進的電池交換和智慧電動車輛科技結合鴻海廣大的全球生產製造能力，讓 Gogoro 得以在世界各地大量佈建智慧電池交換生態系及車輛。」

雙方簽署合作意向書後，鴻海和 Gogoro 的團隊將同步推動多項合作計畫，涵蓋智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域。透過整合鴻海集團堅實的生產能力、全球化工廠佈局與嚴格的品質控管，Gogoro 將更聚焦在產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。

「當 Gogoro 的生態系，持續領導業界向都會能源補給與電池交換系統演進時，我們是否具有快速增加生產量能、並滿足全球需求的能力將極為重要。」Gogoro 創辦人與執行長陸學森 (Horace Luke) 認為：「作為全球電子製造服務的領導者，鴻海專注開展創新科技、承諾永續電動運輸，是 Gogoro 學習與合作的絕佳選擇，我們將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。」

透過與 Gogoro 的合作，鴻海將合作對象從四輪汽車廠延伸至二輪智慧電動車輛及電池交換技術。除了在電動汽車領域積極推動 MIH 聯盟，集結了超過 1,600 多家軟硬體夥伴，鴻海也充分運用在 ICT 產業的全球佈局、整合能力與速度優勢，成為國際主要車廠的合作對象。

鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。