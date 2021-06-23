TrendForce：估2021年全球新能源車達435萬輛 年增49%

隨著全球汽車產業電動化的速度不斷加快，及各國政府提供消費者購車補助等政策的支持，進而刺激全球新能源車（NEV；包括BEV & PHEV）銷售表現持續上升。根據TrendForce預估，2021年全球新能源車的銷售量將達到435萬輛，年成長率49%。

TrendForce表示，電動化、智慧化、自駕化是汽車產業面臨轉變的三大關鍵方向，除了車廠的策略、體系、競爭產生變化外，產業鏈也隨之改變與擴大，無論是上游零組件或下游製造生產都有新的模式正在展開。

傳統車廠與新創車廠在新能源車上的競爭逐漸白熱化，傳統車廠開始推出由純電動車平台生產的純電動車款（BEV），不再由燃油車款改造，然目前多數國際車廠所銷售的新能源車數量，皆僅占自家整體銷量10%以下，因此增加車款與其銷量為當務之急。

而新創車廠則積極擴張產能，無論是特斯拉（Tesla）或者中國品牌蔚來、小鵬等皆有擴產計畫。

目前新能源車銷售量僅占整體汽車銷售量5%，意味著該市場的成長潛力仍大，也因此吸引眾多新進者欲加入其中，並且多數來自消費性電子及互聯網等業者，如小米（Xiaomi）、OPPO等。

這些企業在缺乏整車開發與製造能力情況下，收購車企或委外代工便成為兩大主要解決方案，除了代工案例有機會增加外，未來車廠與代工廠之間也將會陸續進行合資建廠、技術共享、合作開發等。