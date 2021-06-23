藍天電腦：目標獲利逐期穩步上揚

藍天電腦（2362）董事長許崑泰於今年致股東營業報告書中指出，展望未來，公司將持續專注於筆電研發，嚴控費用及成本，並提供客完整的產品組合及最好的客製化、差異化產品，攜手客戶共創雙贏的事業。隨著中國疫情逐漸趨緩，經濟復甦漸露曙光，本公司持續加速推動中國通路事業群資產優化、活化，去槓桿調結構，並透過營運策略調整，讓獲利逐期穩步上揚。

新冠肺炎疫情對全球經濟產生巨大衝擊，導致各國央行激勵經濟措施的介入越來越活躍，也帶來了屬於新冠肺炎疫情的新經濟型態，包括網路線上購物的巨幅成長、線上教育、居家辦公的新常態，以及數位轉型、人工智慧浪潮越來越大。隨著各國投入防疫，以及疫苗開始施打後，疫情有開始趨緩跡象，全球也逐漸進入後疫情時代。

根據IMF預期，2021年全球經濟成長率將由負轉正達5.5%，但現況疫苗普及率不足及是否有下一波的變異病毒的疫情爆發，仍為全球經濟復甦最大的隱憂。此次疫情所帶動筆電市場需求，已逐漸衍生為生活型態的轉變，比如遠距工作就是最好案例，市場預期未來疫情受到控制的情況下，筆電及周邊設備相關動能仍不會在短期內消失，2021年仍為暢旺可期的一年。

許崑泰指出，中國為了充分挖掘國內市場消費潛力，改善民生消費拓展需求，2021 年政府仍持續推動「互聯網+」規劃，推動線上線下更深融合，發展新業態模式，穩步提高消費能力，改善消費環境，讓消費者能消費、願消費，以擴大內需加速經濟發展。目前百腦匯科技廣場是中國智能科技、物聯網領域最專業最大的實體通路，商場內包含高新科技、智能穿戴、影音、智能生活、創意數碼、潮品、電競筆電及週邊、智控玩具等七大品類，未來朝這方向續深耕，將產品做深做精，搭配5G運用及大數據的導入，成為智能科技與消費者的最佳連接平台。