晶片巨人英特爾宣布 持續發展5G與邊緣等應用新產品

晶片巨人英特爾在MWC 2021中，宣布推出Intel網路平台，以及在5G和邊緣領域的新產品。

英特爾認為，在未來數年內，預期將看到全球虛擬無線電接取網路(vRAN)基地台部署規模，從數百個到數十萬個，最終達成數百萬個。

英特爾副總裁暨網路平台事業群總經理Dan Rodriguez表示，網路轉型對於釋放5G可能性，並最大化提升邊緣優勢相當重要，可為客戶創造更新、更好的業務成果。英特爾為領先的網路晶片供應商，持續推動此一轉型，從核心到接取再到邊緣均虛擬化，憑藉我們10年的經驗實現邊緣運算能力，為社會的數位革命注入動力。

同時，英特爾提到，到了2023年，預計將有75％的資料將在資料中心之外產生，包括邊緣、工廠、醫院、零售商店，並橫跨許多城市。開發者們希望將各種功能融合到邊緣，例如AI、分析、媒體和網路，英特爾提供多元的邊緣就緒產品組合。

英特爾強調，該公司為業界提供最完整的網路解決方案產品組合，包含全套的處理器、加速器、網路卡、記憶體、軟體工具包和解決方案藍圖。英特爾正在擴大產品組合，協助客戶達成適當的總擁有成本，並加速上市時間。