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台積電2奈米新廠轉向高雄？ 台積電：不評論市場傳言

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

媒體報導指出，台積電2奈米新廠可能從中科轉向高雄，對此，台積電不評論市場傳言。但供應鏈認為，台積電的2奈米新廠早已定調落在新竹或台中，計畫看來沒有改變，而高雄雖然也是新廠評估選項之一，但即使未來確定建廠，製程規劃上應該也不是2奈米。

台積電近期頻傳在各國擴產的計畫，除了美、德、日都傳出將擴建新廠外，今（23）日有媒體報導指出，台積電繼第一座2奈米廠落腳竹科寶山後，2奈米新廠因中科擴地受阻，加上今年出現嚴重缺水，使建廠問題複雜化，正評估轉向高雄橋頭科學園區。

針對2奈米新廠是否轉向高雄一事，台積電強調，設廠地點選擇有諸多考量因素，而且該公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，並積極與管理局合作評估適合半導體建廠的用地，目前尚無新廠的具體定案，一切以公司對外公告為主。

供應鏈認為，過去台積電就已經定調，2奈米產能將以新竹寶山基地為主，若空間不足，才會放在中科廠區；目前因中科擴廠計畫還在進行中，在台積電的內部規畫中並無受阻的疑慮，也就沒有轉向的計畫。

供應鏈認為，台積電積極擴廠中，並在配合各地科學園區管理局在國內尋找合適的擴廠地點，高雄也是評估的選項之一，只是暫未定案，製程規劃上也不是2奈米。

台積電 奈米 中科

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