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本土新創MOOVO結盟日本COLOPL Inc.為策略投資人

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土新創、跨國電動微交通新創MOOVO（運點科技）在歐洲市場告捷後返台發展，接連進入新北和彰化市場，今日再度宣布獲得重要策略投資。主要投資方為日本知名上市遊戲公司COLOPL Inc.，目前累計成功融資近3億，將和COLOPL Inc. 共同布局日本以及其他國際市場，並進行深度技術合作，抓住後疫情時代電動微交通的快速成長契機。

MOOVO是COLOPL Inc. 在台投資的首家新創公司。COLOPL在全球積極尋求在物聯網、VR虛擬實境/AR擴增實境、軟硬整合平台領域能夠快速成長應用的優秀新創公司。

COLOPL Inc. 創辦人馬場功淳表示，此次首度投資台灣背景的新創公司，主要是看好MOOVO團隊在微交通領域運用物聯網、VR/AR、軟硬整合平台上的深厚技術實力，以及在全球20多個市場快速拓展、紮實的執行力，他相當看好電動微交通領域在疫情後的快速發展，並深信MOOVO團隊佔據極佳的戰略制高點可以勝出。

MOOVO 創辦人暨執行長林靖德表示，策略投資不僅代表雙方在國際市場拓展上的合作，也代表COLOPL 將跨界和MOOVO團隊進行深度技術合作，在微交通平台上結合遊戲化(gamification)和其他如VR/AR的先進成熟技術，使用創新技術管理停車，滿足民眾需求、提升使用者體驗。

MOOVO持續深耕台灣市場，自去年在新北市上線以來，證明智慧樁電子圍籬技術可以有效管理車輛停放、大幅降低政府財政支出、加倍土地利用坪效以及民眾使用便利性，整體滿意度高達92%。運點科技的營運實績也得到彰化縣政府的注意和肯定，7月起從原營運商微笑單車手中接下彰化公共自行車經營權，因撼動捷安特微笑單車YouBike長期獨大的共享微交通版圖，因而得到許多關注，

VR AR

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